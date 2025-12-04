中央社

「LIGHT WALK ODAIBA」現場歌唱表演 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

日本東京台場的「LIGHT WALK ODAIBA」4日晚間開幕，活動特別邀請創作歌手asmi（右）與YouTube總播放量超過1.3億次的饒舌歌手Rin音共同創作的全新樂曲「Snow Surprise」，在開幕式上首次公開演唱。

中央社記者戴雅真東京攝 114年12月4日

