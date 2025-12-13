「LIKAT LIKAT 城裡的那道光」 回望原民生命故事

記者范瑜／專題報導

由桃園市政府原住民族行政局主辦的「LIKAT LIKAT 城裡的那道光—都市原住民特展」，即日起至明年3月31日於桃園市原住民族文化會館展出，展覽以當代藝術創作、微光人物故事與影像紀錄為主要展出內容，帶領觀眾看見都市原住民族在城市叢林中堅定前行的身影，感受他們在文化傳承與自我認同之間不斷尋光、成長的力量，並成為「城裡的那道光」，歡迎民眾一同走入展間，了解都市原住民的生命故事。

細數第1代至第3代移居者生命歷程

廣告 廣告

桃園擁有完整16個原族民族的移居者，同時也是西部原住民族移居人口數最多的城市；而「LIKAT」在阿美族語中是光的意思，象徵都市原住民在城市裡閃耀的生命力與文化力量。「LIKAT LIKAT城裡的那道光—都市原住民特展」以「都市原住民」為核心主題，回望從第1代至第3代移居者的生命歷程，在都市與現在社會中勞動、生活、聚落，既保有自己與原鄉文化與情感的連結，又能在都市中和諧的共進，孕育出嶄新的文化樣貌，這不僅是一場展覽，更是一段集體記憶與城市文化的探索。

展覽中，以影音與實物展品介紹舞劇之光林晨恩、傳唱之光陳靜雄、青創之光林家瑜、建築之光王金木、傳承之光黃進成、創作之光洪鈞德、相聚之光馬耀喇外、創藝之光書巴里等人，在這片都市叢林中，不僅找到並守護著屬於自己的淨土，更以文化的韌性連結原鄉，在城市裡綻放獨特的光芒。

「舌尖上的文化膠囊」 共享原民記憶與文化

此外，展間規劃「舌尖上的文化膠囊」，以部落山林常見的果實輪胎苦瓜（車輪茄）與檳榔作為媒介，邀請民眾參與展覽。其中，輪胎苦瓜為阿美族使用頻率很高的食材，一般料理方式包括涼拌、水煮後沾鹽吃、煮雜菜湯、炒小魚乾等，味道苦中帶甘；檳榔則在原住民社會中有著象徵意義，可招待客人、送禮、作為藥品等，讓觀者不僅是透過觀看，而能透過味覺與嗅覺，共享原住民族的記憶與文化。

「城底遊樂園」走出晦暗角落 找到生存庇護

特別的是，展覽打造「城底遊樂園」情境展間，展廳彷彿一座工地，用鷹架、鐵皮、水泥塊、襪子與排水口等物融合創作，穿插排灣族詩人溫奇的《風吹南島》—〈誰在乎〉、〈剝落的日子〉詩句，並有一盞盞燈照亮各區域，讓民眾探索與想像穿上襪子及戴上手套的鷹架、水錶蓋下露出的某種動物尾巴、層層堆疊像樂高的水泥塊，所建構出的「城底遊樂園」，看見他們曾經穿梭晦暗的角落，並找到生存的庇護，建構出一幢幢未來居所。

「LIKAT LIKAT 城裡的那道光—都市原住民特展」，即日起至明年3月31日於桃園市原住民族文化會館展出。（記者范瑜攝）

「城底遊樂園」展間中，穿插了排灣族詩人溫奇的《風吹南島》—〈誰在乎〉、〈剝落的日子〉詩句。（記者范瑜攝）

展場中，展出多位微光人物介紹與影像紀錄，讓民眾共同了解都市原住民的生命故事。（記者范瑜攝）

現場展出多位微光人物的影音與實物展品介紹。（記者范瑜攝）

展覽以「都市原住民」為核心主題，引領民眾回望從第1至3代移居者的生命歷程。（記者范瑜攝）

特展規劃「舌尖上的文化膠囊」，以部落山林常見的果實輪胎苦瓜（車輪茄）與檳榔作為媒介，邀請民眾參與展覽。（記者范瑜攝）

歡迎民眾一同走入展間，感受原住民族集體記憶與城市文化之融合。（記者范瑜攝）

參觀與交通資訊