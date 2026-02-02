Lily再被目擊現身澳洲 與一名男性同遊約會引揣測

Lily再度被網友目擊現身澳洲，與一名男性同遊約會。（翻攝自IG/lilyhsuuuu、微博）

小S（徐熙娣）育有三名女兒，其中二女兒Lily（許韶恩）外型清新亮眼，向來備受關注。去年剛滿18歲的她，曾在社群平台分享一張高壯男子投籃的背影照，引來不少網友猜測是否與戀情有關，卻始終未正面回應。近日，Lily再度被網友目擊現身澳洲，與一名男性同遊約會，相關畫面曝光後，再次掀起熱議。

有網友在微博發文指出，於澳洲墨爾本偶遇Lily，當時她與一名身形高挑的男子同行，兩人身穿白色系情侶裝，互動自然親密。照片中可見Lily笑容燦爛，男方也不時流露溫柔眼神，畫面相當甜蜜。由於此次曝光距離她18歲生日僅約一個月，讓外界不免聯想到她生日時曾分享的投籃背影照，再度引發網友熱烈討論，紛紛猜測兩人關係是否已更進一步。

廣告 廣告

事實上，先前Lily被問及與該名「籃球男」的關係時，曾低調表示目前希望將重心放在學業上，目標是考上理想的大學並完成鋼琴考級，對於感情話題並未多談。她也曾透露，媽媽小S對她的要求是「健康做自己」，並未給予過多限制。

小S過去受訪時，對於女兒的感情世界態度相當開放，強調孩子成年後能夠自主選擇人生方向，只要平安、快樂就好。如今Lily被目擊與男性同遊，也讓不少粉絲關心她的近況，相關討論仍持續在網路上發酵。

更多鏡週刊報導

小S二女兒Lily開畫展 作品風格引網熱議

Lily曝大S曾入夢 心疼具俊曄太瘦「一直夾肉給他吃」

邊洗澡邊落淚！Sandy吳姍儒深夜罕吐心聲 幽默比喻人生像「台積電」：終究往上