Lily滿18歲慶生照 意外曝小S近況「貼臉老公」氣色狀態曝

Lily慶祝18歲生日。（圖／翻攝自 IG@lilyhsuuuu）

小S（徐熙娣）與老公許雅鈞結婚多年，育有三個女兒。二女兒Lily（許韶恩）在24日正式迎來18歲生日，並在社群貼出多張慶生美照，分享精心佈置的生日派對與家人合照，最令外界關注的，是小S久違曝光的最新近況。

Lily在貼文中寫下「18, filled with love」，照片可見她身穿白色禮服，在柔和奶白色系的派對場景中露出甜美笑容，一旁的立體兔子造型蛋糕更增添俏皮氣息。 此外，她也特別在貼文中PO出三姊妹的童年回憶照，以及與家人共同慶祝的溫馨畫面。

廣告 廣告

Lily慶生貼文，曬出媽媽小S與爸爸許雅鈞的合照。（圖／翻攝自 IG@lilyhsuuuu）

在其中一張家庭聚餐照中，小S身穿黑色高領上衣，與許雅鈞並肩入鏡，可以看到她依偎在老公肩上貼臉合照，神情溫柔、氣色自然，看起來比先前更穩定、也多了幾分放鬆。這也是小S繼金鐘獎之後，首度出現在家人公開分享的照片中。

自從姊姊大S於二月離世後，小S的狀態一直受到外界關注，如今透過女兒Lily的分享，粉絲也看見她慢慢走出陰霾，逐漸恢復神采、心情平穩的模樣，不少網友湧入留言：「生日快樂Lily，愛你，愛S」、「生日快樂Lily，好好照顧媽咪喔」。

更多中時新聞網報導

世足》4冠光環褪色 義大利再陷附加賽

范冰冰封后3通電話暴哭3回

吳申梅驚喜收百人慶生 感動到噙淚