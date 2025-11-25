Lily滿18歲戀愛了？慶生曬「神秘籃球男」甜喊：被愛圍繞

小S二女兒Lily迎來18歲生日。（圖／翻攝自Lily IG）





女星小S（徐熙娣）與老公許雅鈞育有3個女兒，其中2女兒Lily（許韶恩）因甜美外型及優雅氣質備受關注，昨（24）日Lily迎來18歲生日，開心在社群平台分享慶生畫面，而照片中除了家人外還出現一名高壯男子投籃的背影照，引來不少網友猜測是男朋友，對此，經紀人也回應了。

Lily24日迎來18歲生日，在社群平台分享多張照片，只見她身穿白色一字領長裙，一手靠在訂製的兔子蛋糕旁，微微彎腰笑容燦爛，配文寫下：「18, filled with love（被愛圍繞）」，而她也接續分享與奶奶、爸媽、三姐妹的童年照片，展現與家人間親密的好感情。

Lily貼文中神秘男子引起熱議。（圖／翻攝自Lily IG）

不過，在一系列的照片中還出現一張高壯男子投籃的背影照，與家人一同出現在慶生貼文中，可見其身份相當重要，引來不少網友測是藉著生日官宣放閃，對此，經紀人則低調表示：「不回應喔，謝謝。」

事實上，Lily今年9月就曾被週刊直擊與母親小S及一名年輕男子現身電影院，不過當時經紀人則澄清對方是公司同事。如今她已滿18歲，先前舉辦畫展時就展現優異美術天賦，據悉，接下來她也將前往澳洲讀大學，並選讀藝術相關科系



