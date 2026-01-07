Lily許韶恩蜜糖系唇彩好燒！化妝包必備3小物公開





Lily許韶恩化妝包都帶什麼？答案是這3樣小物不可缺！2026年Lily多了DIOR彩妝形象大使的新身分，分享自己即使素顏，也絕對會擦唇釉！

Lily許韶恩化妝包必備3小物

Lily許韶恩化妝包必備3小物圖片來源：DIOR

這次俏麗出席活動的Lily許韶恩，分享即使是素顏，也絕對會使用唇彩來為自己增添好氣色，她說：「唇彩就像一種心情的延伸，讓我更有自信！今年流行水光蜜糖妝，嘴唇的光澤感真的會決定整個人的狀態和質感。」若只能挑3樣小物放隨身包包，她的精選會是唇釉、香氛與小鏡子！唇釉可以隨時滋潤雙唇、增添氣色，香水可以在用餐完補香，小鏡子則方便她隨時檢視自己的狀態。

潤唇推薦：DIOR 粉漾水光潤唇釉

潤唇推薦：DIOR 粉漾水光潤唇釉，NT.1,400圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

Lily的隨身化妝包必備！宛如糖果般的甜點系彩妝，晶透的水光讓雙唇Q嫩如果凍！3種質地：透明果凍、閃耀蜜糖、釉光糖漿，共有16色選滿足女生的唇彩控！富含天然櫻桃油萃取，深層潤澤柔嫩雙唇，光潤而不黏不厚，Lily最愛紅潤透明感的#041蜜桃粉，Jisoo愛用款則是珠光細閃#077糖果粉。

癮誘粉漾香氛 30ml NT.2,700/50ml NT.4,000圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

延續這股甜蜜潮流，DIOR還把癮誘粉漾唇釉變身成蜜糖系香水！以甜點系香草為基底，推出荔枝、蜜桃、莓果，水潤多汁的花果香氣，為2026春夏注入愉悅明亮的香氛記憶！Lily最愛Rosy Glow粉漾玫瑰，有著大馬士革玫瑰、荔枝香甜和牛奶糖霜柔滑奶香，甜美且令人難以抗拒！

潤唇推薦：NARS 激情過後嫩唇膏

潤唇推薦：NARS 激情過後嫩唇膏，NT.1,100圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

NARS明星潤唇膏2026全新升級配方、也推出4款全新色！保濕成分添加玻尿酸微晶球與植萃滋養油，保濕潤澤長達24小時，還能幫助撫平唇紋、增加澎彈度！柔滑的奶霜質地單層潤色，厚擦色澤更鮮明透亮，推薦#259櫻桃莓紅，一抹就有原生氣血感紅潤！不挑膚色百搭款則推薦#888荔枝奶凍，是溫柔甜美的玫瑰色。

潤唇推薦：嬌蘭KISSKISS法式之吻 波光蜜漾護唇油

潤唇推薦：嬌蘭KISSKISS法式之吻 波光蜜漾護唇油，NT.1,450圖片來源：嬌蘭、造咖編輯Vicky拍攝

而宋慧喬愛用的嬌蘭，KISSKISS護唇油也推出全新色#209柔和香粉紫、#878紅棕莓果光澤，淡淡粉透色澤素顏友善！滋潤成分蘊含西嘉蜂蜜、蜂王乳與蜂膠，能提供雙唇24小時水潤保濕，並呈現糖漬般的玻璃光澤，一抹瞬間就有嘟嘟豐唇，可單擦也可疊加唇彩，增添嘴唇豐翹感。

