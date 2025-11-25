Lily許韶恩18歲了！IG曬照竟藏「1男背影」

娛樂中心／李筱舲



藝人小S（徐熙娣）與丈夫許雅鈞育有三位女兒，其中二女兒 Lily（許韶恩）因亮麗外型、修長身材與模特兒氣場，是許多時尚品牌的寵兒，更因九頭身比例被網友稱讚「神似林志玲」。近日，剛迎接18歲生日的她，在社群上分享一系列慶生照片，而其中一張「男生打籃球的背影照」引網友好奇，猜測該名男生是否為Lily的男朋友。





小S女兒Lily迎18歲甜喊：被愛包圍 IG曬慶生照竟藏「神秘男背影」

Lily於昨（24）日在IG上曬出18歲慶生照，並分享與奶奶、爸媽小S與許雅鈞及三姊妹等多張照片。（圖／翻攝自IG ＠lilyhsuuuu）

廣告 廣告

Lily於昨（24）日在IG上曬出多張慶生照。照片中，她身穿白色平口長裙，一旁擺放著白兔造型蛋糕，Lily露出幸福甜美的笑容，並在貼文寫下：「18, filled with love.（18 歲，被愛圍繞）」。後續幾張照片，則放上奶奶、爸媽小S與許雅鈞，以及三姊妹童年時期的可愛合照。不過，在這系列照片中，一張「男生投籃的背影照」格外引人注意，讓網友好奇這位男生是誰？

小S女兒Lily迎18歲甜喊：被愛包圍 IG曬慶生照竟藏「神秘男背影」

在Lily分享慶生系列的照片中，這張「男生投籃的背影照」格外引人注意，也讓網友好奇這位男生是否為Lily的男朋友。（圖／翻攝自IG ＠lilyhsuuuu）

這篇生日貼文曝光後，大批網友湧入送上祝福：「生日快樂Lily，要好好照顧媽咪喔」、「最善良的Lily生日快樂」、「生日快樂Lily，恭喜成年囉～」、「最美的仙女，生日快樂」、「好可愛的三姊妹」、「S生你已經18年了，好感慨，happy 18 to Lily」。一名網友則好奇提問：「照片中的男生背影是男朋友嗎？」。事實上，先前就曾傳出Lily的慶生會出現一名男子陪慶生，後來澄清是小S的大姐珍珍的兒子。外界對Lily的感情狀況一直相當關注，也期待她未來能親自分享好消息。





原文出處：小S女兒Lily迎18歲甜喊：被愛包圍 IG曬慶生照竟藏「神秘男背影」

更多民視新聞報導

「最美星二代」撞臉Lisa！王彩樺親曝選婿條件

子瑜IG影片藏滿「洋蔥」！帽上「這句」暖哭粉絲

「這首歌」伍佰僅是翻唱！「原唱」病逝留下經典回憶

