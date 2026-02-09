A‑Lin上下齊開不藏了！「長輩大放送」喊加錢 大咖影后現身助陣

記者徐珮華／台北報導

A‑Lin「歌 跡Journey」巡演成都站，6日起一連3天登場，吸引近4萬名粉絲到場朝聖。昨（8）日賈靜雯驚喜現身力挺，雙后相見歡互動熱絡；A-Lin也感性提及明日就是首張專輯《失戀無罪》發行日，2006年距今剛好滿20年，感謝粉絲不離不棄支持。

A‑Lin演唱會造型火辣，賈靜雯也到場助陣。（圖／众悅娛樂提供）

演出過程中，A‑Lin幾乎整場不斷向觀眾揮手示意，當在台上看見不少歌迷因歌曲情緒潰堤、哭得稀裡嘩啦時，也忍不住紅了眼眶，甚至一度淚崩，卻又在下一秒以玩笑和即時互動把氣氛拉回，全場笑淚交織。她也意外捕捉到歌迷想要提前離場的畫面，當場笑著詢問是不是想要錯開人潮，還cue導播用聚光燈照過去，讓被點到名的歌迷又害羞又好笑。

A‑Lin突破尺度「上下齊開」，笑說歌迷要加錢。（圖／众悅娛樂提供）

A‑Lin自爆會查看社群平台留言，甚至注意到有人抱怨服裝設計擋住視線，索性霸氣撩起裙擺，對著舞台右側觀眾笑喊：「我告訴你們，我的美腿在這邊，你們要加錢吧！」接著又抬頭調侃2、3樓觀眾視野更好，能從上方看到服裝「空心」的角度，「你們要加更多錢，因為有長輩的部分。」她也立刻補充早已完成「安全測試」，雖然角度不同，但絕對不會走光。

演唱會中途，她還隨機點名一位情緒激動的大哥粉絲，詢問對方從何時開始喜歡自己。對方自信回答「第一張專輯」，卻被 A-Lin當場抓包：「那時候你大概才4、5歲吧？哇，你長得也蠻早熟的！」當大哥點歌想聽〈大大的擁抱〉時，她又笑著吐槽：「不好意思，〈大大的擁抱〉是另外一張專輯！」隨後乾脆清唱第一張專輯中的〈四季〉，帶著全場一起回到最初。

A‑Lin演唱會笑淚交織，感性橋段讓不少觀眾紅了眼眶。（圖／众悅娛樂提供）

A-Lin也數度在台上向歌迷告白，直言成都站對她而言是一個重要里程碑，「這麼多巡迴下來，成都這次一口氣連唱3場、而且場場爆滿，真的讓我很感動。」最後她深情說道：「因為有你們，讓我真的覺得我自己很棒，愛你們！」

