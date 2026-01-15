生活中心／綜合報導

天生歌姬A-Lin在台東跨前夜的表現，再度掀起外界對他的關注，只是婚姻話題又引發討論，因為19年前，才剛出道的她，就閃婚嫁給統一獅球星黃甘霖，婚後育有一女，還時常同框放閃，不過近年來，夫妻倆鮮少同進同出，婚變傳聞從沒停過。如今A-LIN經紀人出面否認，直說沒有的事！

A-Lin跨年夜，拿出歌唱、搞笑實力，再度圈粉無數！傳出更因此，唱進大巨蛋。不過檔期最快，得排到明年初。

歌手A-Lin"幸福了然後呢"：「每天就好像背對背的列車，只在深夜裡會合，幸福了然後呢，愛情用什麼再確認。」

廣告 廣告

A-Lin把悲傷曲調，唱得令歌迷都心痛。招牌Lin式情歌，背後藏有故事嗎？A-Lin2006年勇闖歌壇，2007年便情牽球星黃甘霖，同年產下一女。錫婚周年，兩人還曾高調放閃。





A-Lin傳唱進大巨蛋！ 婚變傳聞多年經紀人否認

A-Lin2006年勇闖歌壇，2007年便情牽球星黃甘霖（圖／民視新聞）





主持人（2017）：「歡迎我們的總教練黃甘霖。」

A-Lin到統一獅主場獻唱，黃甘霖代表球隊，獻上專屬球衣及鮮花。兩人還兩度緊緊相擁。只不過近年來，夫妻二人便鮮少同框，婚變臆測從沒停過。尤其金曲34，A-Lin勇奪歌后，感言卻隻字沒提老公，讓婚變傳聞，甚囂塵上！





A-Lin傳唱進大巨蛋！ 婚變傳聞多年經紀人否認

A-Lin跟老公黃甘霖，近年鮮少同框（圖／民視新聞）

歌手A-Lin（2023）：「我媽媽哭，但是她上台前還跟我說，哭還是要很漂亮，那個嘴巴還是要小一點。」

婚變傳了多年，A-Lin經紀人首度正面否認，說離婚，沒有這件事。不過據了解，黃甘霖現在擔任台鋼雄鷹外野守備兼跑壘教練，平師都在南部生活，A-Lin工作重心則在北部，南北相距，生活圈不盡相同，才會不常同進同出。但這對結縭19年的老夫老妻，相信感情早已經昇華為家人，粉絲不用過度擔心。

原文出處：A-Lin傳唱進大巨蛋！ 婚變傳聞多年經紀人否認

更多民視新聞報導

吊車大王不只買豪車！還砸29萬搶「這4數字」

讚「移居中國10年」過超好！劉樂妍因1事被罰了

首度攻入傳說中的神秘房間？豆腐三美公開最新創舉！《豆腐媽媽-EP18精彩片段》

