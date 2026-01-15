A-Lin傳明年初唱進大巨蛋 經紀人鬆口4字回應了

A-Lin近來在台東跨年演唱會上，自然又幽默互動，再度圈粉無數。她出道至今多年，成名曲包括〈失戀無罪〉、〈有一種悲傷〉等，加上人氣持續飆漲，儼然是新一代的天后，而她為出道20週年舉辦的「歌跡Journey」演唱會，雖然目前主要以在大陸巡演為主，不過傳出她屬意大巨蛋，工作人員也在接洽當中，雖然今年檔期已滿，不過傳出明年初有機會唱進大巨蛋，讓歌迷相當期待。

對於外界盛傳的開唱計畫，A-Lin經紀人則低調回應「尚未規劃」，不過希望今年有望推出新專輯。A-Lin近來忙於出道20周年「歌跡Journey」巡演，將於1月24日在佛山站起跑，隨後更將巡迴至廈門、上海、香港及大連等地，同時籌備新專輯，工作滿檔。

