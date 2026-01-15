A-Lin傳明年初唱進大巨蛋

A-Lin（左）與球星老公黃甘霖過去常在公開場合大方放閃，近年2人則鮮少一起露面。（資料照片）

「金曲歌后」A-Lin先前在台東跨年演唱會上大展精湛歌藝，在台上直率又幽默互動，圈粉無數。她出道迎來20周年，唱紅成名曲〈失戀無罪〉、〈有一種悲傷〉等，近來她在大陸進行「歌跡Journey」巡迴演唱會，傳出她屬意在大巨蛋開唱，工作人員也接洽中，但大巨蛋今年檔期已滿，她有望2027年初站上大巨蛋，讓歌迷很期待。

對於外界盛傳的大巨蛋開唱計畫，A-Lin經紀人15日低調表示「尚未規畫」，不過希望今年有望推出新專輯；她近來正忙出道20周年「歌跡Journey」世界巡演，將於24日在佛山站起跑，隨後更將巡迴至廈門、上海及大連等地，4月18、19日再度唱進紅磡香港體育館，同是她暌違10年3度於紅磡香港體育館開唱，許多粉絲早已開始摩拳擦掌，準備手刀搶票。

她現階段同時籌備巡演、新專輯，工作滿檔，而15日據周刊報導，A-Lin與球星老公黃甘霖結婚19年，近年兩人鮮少同框，加上她2年前拿下金曲歌后時，並未特別感謝老公，婚變傳聞甚囂塵上，如今有知情人士表示，兩人婚姻關係仍在，只是早已「各過各的生活」。

A-Lin近年歌唱事業成績亮眼，黃甘霖目前則擔任台鋼雄鷹隊外野兼跑壘教練，黃甘霖因工作緣故長居台南，A-Lin則為了打拚演藝事業，生活重心幾乎在台北，加上經常出國工作，夫妻倆聚少離多，生活型態不同，因此鮮少有機會一起露面，友人並指出，A-Lin跟黃甘霖早已協議好「顧好自己和小孩就好」，對此，A-Lin經紀人未有回應。