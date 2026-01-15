A-Lin傳明年大巨蛋開唱！結婚19年又爆婚變
今年台東跨年演唱會成為A-Lin事業轉捩點，她與張惠妹、戴愛玲、葛仲珊等實力派歌手同台，即興改編〈那魯灣情歌〉唱出「那魯one、那魯two、那魯three，那魯7-11」，幽默的臨場反應讓影片在網路點閱率破百萬，社群瘋傳洗版，人氣再度水漲船高。
傳出A-Lin下一步瞄準台北大巨蛋，相關工作人員鬆口已和大巨蛋展開接觸。由於今年大巨蛋時間表已滿，A-Lin最快在明年初挺進大巨蛋。另一前提是A-Lin要先推出新專輯，畢竟距離上張專輯《LINK》已有4年之久，她目前忙著收歌籌備新作。
關於A-Lin與黃甘霖的婚姻狀況，婚變臆測從未停過。兩人近年鮮少同框，尤其A-Lin登金曲34歌后寶座時，感言未特別感謝老公，讓婚變傳言更盛。據消息人士指出，兩人婚姻關係仍在，只因生活圈、朋友圈不盡相同，因此鮮少同進同出。
黃甘霖友人透露，夫妻倆早就各過各的生活，彼此說好「顧好自己和小孩就好」。部落中也傳出風聲，指A-Lin和老公沒有離婚，但很久沒看過夫妻一同現身。對離婚一事，A-Lin經紀人重申「沒有這件事」。
A-Lin與黃甘霖的關係從當年「男強女弱」，時至今日已是「平起平坐」。A-Lin辛苦多年終於登上天后寶座，紅遍兩岸三地。黃甘霖則退居幕後，擔任中華職棒台鋼雄鷹隊外野兼跑壘教練，負責傳承「盜壘王」絕技，協助球隊強化外野守備與跑壘戰術。
黃甘霖因工作關係長居台南，A-Lin為工作方便幾乎都住台北，且奔波於兩岸工作，小倆口見面時間自然不多。生活型態不同，也鮮少有機會一起露面。
更多品觀點報導
中國信託財管鼎鑽卡上市！9項回饋及禮遇 提供高資產客頂級服務
台新Richart品牌升級！權益加碼通路增60大 卡友可刷卡搭捷運
其他人也在看
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 5 小時前 ・ 232
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 3
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 224
王瞳穿「超辣透視裝」 全身只有亮片、流蘇
陳美鳳領軍的《民視第一發發發》將在除夕夜熱鬧登場，開場就以氣勢十足的「百人大開場」揭開序幕，由王瞳、賴慧如領軍胡嘉愛、宮美樂、楊淨宇、郭雅茹、林靖軒等人，熱舞「狂歡冒險嘉年華」，一出場就把年味拉到最滿。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 31
林俊傑認愛小20歲女友！網紅七七全身精品行頭，香奈兒、寶格麗、卡地亞…財力不輸JJ
44歲金曲歌王林俊傑公開認愛小20歲的廣東網紅「七七Annalisa」，在29日晚曬出為媽媽慶祝70歲生日照的他，林媽媽身旁的女友顯得格外受矚目，現在就來看看，讓感情世界向來神秘的林俊傑公開認愛的七七女人我最大 ・ 6 小時前 ・ 13
入境日本被帶進小房間！險遭「原機遣返」 叫賣哥疑：是否很多台灣人沒誠實
「叫賣哥」葉昇峻近日到日本參加頒獎典禮，他今（14日）在臉書發文透露，他12日抵達東京成田機場填寫入境單時，因為在是否有前科那一欄勾了「是」，差點就被拒絕入關，原機遣返，他僅忙解釋之後才終於獲得放行。但他也好奇：「那麼多台灣人到日本玩，是不是很多人都沒有誠實以告？」鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 77
范冰冰、黃秋生慘「被消失」！4電影遭金像獎取消資格 最大贏家竟是她
香港電影金像獎近日正式展開首輪投票，卻意外掀起巨大爭議。多達4部已完成上映、原本被視為具備參賽資格的電影，竟在名單中「直接消失」，確定遭到取消資格（DQ）。這波異動不僅衝擊入圍局勢，也被外界點名，最大受益者恐怕正是原本就被視為影后大熱門的章子怡。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
《航海王》真人版薇薇選角遭批評，演員聲援：這是尾田欽點的人選
Netflix 真人版《航海王》第二季前日釋出首波正式前導預告，其中「薇薇」一角由英國印度裔女演員 Charithra Chandran 飾演，但她在預告中較深的膚色引發部分粉絲批評與爭議，有人認為這與動畫版或原作中較為白皙的薇薇形象不同，因此質疑選角不符角色原設定。但其實之前就有同劇演員出面聲援，表示這是尾田欽點的選角。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 23 小時前 ・ 18
名媛公敵勾人夫4／阮經天昔同遊趙文安1關鍵秒掰 穩交現任女友全靠「低調」
回顧趙文安初登上媒體版面，是2022年7月被媒體直擊，坐在阮經天的副駕駛座上出遊，身分也跟著背景被起底，她年齡小阮經天14歲，學歷是東吳大學國貿系、倫敦藝術大學時尚行銷與傳播學系，曾經擔任過LV活動策劃，也曾在媒體業工作。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 9
范姜彥豐不忍了！被爆婚變前「頻上牌桌」輸贏上萬 5字疑發聲表態
【緯來新聞網】台灣演員范姜彥豐近日被媒體爆料在婚變期間頻繁參與高額賭博活動，引發關注。他於14日透過緯來新聞網 ・ 23 小時前 ・ 22
求婚吳品潔成功！禾浩辰首露面 被問「雙喜臨門」回應了
求婚吳品潔成功！禾浩辰首露面 被問「雙喜臨門」回應了EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 1
23歲網紅骨癌截肢「獨自簽下6次手術」媽媽嫌她是拖累！
大陸一名23歲網紅夏夏是骨癌患者，長期透過社群平台分享自己的抗癌日常，近日再度引發大量關注。她在最新影片中透露，體內癌細胞近期再度擴散，已轉移至肋骨與胸膜，意味著新一輪治療與手術即將展開。年紀輕輕卻一次次獨自面對生死關卡，她的近況讓不少網友直呼心疼。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 9
峮峮正式離開《飢餓遊戲》主持群！全員「哭紅雙眼」含淚歡送
中視招牌外景綜藝《飢餓遊戲》本周日、18新一集播出，將是峮峮最後一集主持，製作單位精心幫她企劃「畢業旅行」，節目重回宜蘭烏石港，這也是當初峮峮第一次加入《飢餓遊戲》主持的初始地，有著特別意義，而其他主持人孫協志、王仁甫、許孟哲和蔡黃汝，則是帶著複雜的情緒錄製這一集，節目中4人甚至不捨落淚。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 8
Ryu下架爭議影片 羞愧道歉：得意忘形地裝作評論家
擁有173萬訂閱數的YouTuber Ryu，近日在頻道釋出新影片《老實說，最近住在日本讓我很害怕…了解徹底改變日本國運的高市早苗》，內容談論到敏感的政治議題。影片曝光後引起許多網友質疑，Ryu後來已將影片下架，他今（13）日po出道歉回應，坦言自己在沒有足夠知識的情況下，「卻得意忘形地裝作評論家的樣子，現在回想起來真的感到非常羞愧。」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 40
峮峮《飢餓遊戲》最後一集爆哭 王仁甫私訊慰留：可以取消嗎？
峮峮即將告別陪伴4年的《飢餓遊戲》，本週播出的最新一集也成了她最後一次站上主持舞台。製作單位特別為她量身打造「畢業旅行」，帶著主持群重返宜蘭烏石港，這個她當年第一次加入節目的起點，意義格外深刻，也讓整趟錄影多了難以言喻的情緒重量。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 7
獨家／林襄傳遭莉奈冷凍！人氣下滑背後內幕大公開
據了解，林襄去年起便重新啟動個人新媒體計畫，希望藉由長時間、具完整企劃的影音內容，吸引更多女性族群關注，淡化過往以男性粉絲為主的形象。事實上，她早在五年前便已開設個人YouTube頻道，儘管近年短影音當道，林襄仍選擇回歸較長篇幅的內容形式，盼營造貼近生活、陪伴感...CTWANT ・ 1 天前 ・ 71
阿諾「上身進廠膨風」臉也動3項目！遭酸「假X」米可白不忍了
娛樂中心／綜合報導女星阿諾（涂珊）曾擔任模特兒，憑藉主持美食節目打開知名度，甜美外型加上在螢幕前毫無包袱的搞笑形象，深受一票觀眾喜愛。近期她因1支在球場觀眾席扭動片走紅，不僅在中國抖音遭瘋傳、衝破百萬觀看，還被評價是「又純又欲」；她也大方承認已進廠隆乳，沒想到卻被酸民開嗆，令好姐妹米可白忍不住發聲。民視 ・ 1 天前 ・ 48
黃國昌訪美72小返台「說1句」 周軒3字酸網笑：要演多久
政治中心／徐詩詠報導民眾黨主席黃國昌即將在2月卸任立委，日前他高調宣布閃電訪美，將聚焦關稅與國防，以「精準」為訪問主軸且全程保密。不過在班機尚未抵達前，就傳出台美關稅有望以15%作結，讓民眾黨相當尷尬。如今黃國昌結束行程，在今（14）日稍早抵達桃園機場，並透露「1句話」，讓政治工作者周軒開酸。民視 ・ 1 天前 ・ 116
離婚2年再披婚紗！許允樂罕鬆口「再婚關鍵」：我依舊完整，不懼怕
許允樂與前夫張兆志離婚2年，去年12月中旬驚喜宣布與小6歲男友李玉璽登記結婚。日前許允樂透過IG限時動態開放粉絲問答，被問到「是什麼讓你又有踏入婚姻的勇氣？」，許允樂罕見鬆口自己對婚姻的看法與再婚心境。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 13
斷開百億富三代！蔡卓妍認愛小9歲新歡：好幸福 男方身分曝光
香港女歌手蔡卓妍（阿Sa）自分手交往6年的「百億富三代」石恆聰後，感情動向一直受到大家關注，先前傳跟小9歲健身教練交往的蔡卓妍，如今公開認愛，大方要求媒體可以刪去「緋聞」2字。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8