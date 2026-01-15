A-Lin傳明年大巨蛋開唱！結婚19年又爆婚變

今年台東跨年演唱會成為A-Lin事業轉捩點，她與張惠妹、戴愛玲、葛仲珊等實力派歌手同台，即興改編〈那魯灣情歌〉唱出「那魯one、那魯two、那魯three，那魯7-11」，幽默的臨場反應讓影片在網路點閱率破百萬，社群瘋傳洗版，人氣再度水漲船高。

傳出A-Lin下一步瞄準台北大巨蛋，相關工作人員鬆口已和大巨蛋展開接觸。由於今年大巨蛋時間表已滿，A-Lin最快在明年初挺進大巨蛋。另一前提是A-Lin要先推出新專輯，畢竟距離上張專輯《LINK》已有4年之久，她目前忙著收歌籌備新作。

關於A-Lin與黃甘霖的婚姻狀況，婚變臆測從未停過。兩人近年鮮少同框，尤其A-Lin登金曲34歌后寶座時，感言未特別感謝老公，讓婚變傳言更盛。據消息人士指出，兩人婚姻關係仍在，只因生活圈、朋友圈不盡相同，因此鮮少同進同出。

黃甘霖友人透露，夫妻倆早就各過各的生活，彼此說好「顧好自己和小孩就好」。部落中也傳出風聲，指A-Lin和老公沒有離婚，但很久沒看過夫妻一同現身。對離婚一事，A-Lin經紀人重申「沒有這件事」。

A-Lin與黃甘霖的關係從當年「男強女弱」，時至今日已是「平起平坐」。A-Lin辛苦多年終於登上天后寶座，紅遍兩岸三地。黃甘霖則退居幕後，擔任中華職棒台鋼雄鷹隊外野兼跑壘教練，負責傳承「盜壘王」絕技，協助球隊強化外野守備與跑壘戰術。

黃甘霖因工作關係長居台南，A-Lin為工作方便幾乎都住台北，且奔波於兩岸工作，小倆口見面時間自然不多。生活型態不同，也鮮少有機會一起露面。

