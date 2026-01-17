A-Lin傻眼！ 尾牙Cue唱神曲「那魯ONE」沒人接唱

金曲歌后A-Lin昨（16）日受邀在華碩尾牙演出，演唱〈摯友〉、〈失戀無罪〉等經典歌曲，唱到近期因跨年演出爆紅的洗腦歌曲「那魯ONE」時，她將麥克風指向台下，沒想到現場一片安靜。A-Lin不死心再試一次，仍然沒有互動，讓她當場愣住傻眼，也意外成為全場的搞笑片段之一。有網友笑說，「是不是還沒去換零錢，不敢唱？」

爆笑！A-Lin出席華碩尾牙 「名字被拼錯」幽默糾正

現場讓A-Lin尷尬的還有這段，台下觀眾疑似用「手機跑馬燈」應援，卻把「A-Lin」打成「A-Line」。A-Lin發現後立刻糾正，「等一下！你打錯我的名字了，我是A-Lin，不是A-Line」，現場笑料不斷。

A-Lin發現台下觀眾把她的名子拼錯。圖／台視新聞

尾牙歌手排行曝光！ 天團五月天穩坐12年霸主

尾牙季開跑歌手趕場嗨唱，根據人力銀行調查統計，上班族最期待的尾牙表演歌手是連續12年穩坐第一的五月天，其次是男團Energy拿下第二，Jolin蔡依林排名第三；也有不少人期待S.H.E再次合體，至於天王周杰倫則排名第七，尾牙藝人表演登場，也引發熱烈話題。

