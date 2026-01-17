A-Lin傻眼！尾牙Cue唱「那魯one」 台下竟沒人接唱 網笑：還沒投幣啦

實習記者藍子瑄／台北報導

「那魯one、那魯two、那魯three、那魯7-11」A-Lin這段即興哼唱，先前在台東跨年晚會意外爆紅。（圖／資料庫）

「那魯one、那魯two、那魯three、那魯7-11」A-Lin這段即興哼唱，先前在台東跨年晚會意外爆紅，成為不少人心中的洗腦神曲，沒想到近日卻在表演現場踢到鐵板。有網友分享，公司尾牙請來「台灣歌姬」A-Lin表演，當她照慣例Cue觀眾接唱時，台下卻一片靜默，讓她當場愣住，傻眼表情全寫在臉上，意外成為全場笑點。

原PO在社群平台Threads上傳影片，直呼「沒人接唱那魯one，A-Lin傻眼，她的互動真的好好笑」。從畫面中可見，A-Lin先詢問觀眾是否會唱，接著親自示範一遍「那魯one、那魯two、那魯three four five」，當唱到最後一句「那魯7-11」時，特地把麥克風遞向台下，希望大家一起接唱，沒想到迎來的卻是一片安靜。

A-Lin不死心再試一次，改成讓觀眾分段接唱，自己只唱「那魯one」，其餘交給台下完成，結果場面依舊含蓄，讓她忍不住失笑問：「你們怎麼都沒有接唱？」再Cue一次仍然沒人出聲，她當場笑出來直呼：「沒有人想唱是不是？怎麼回事吶你們？」

影片曝光後立刻掀起熱烈討論，網友紛紛在留言區接力吐槽，有人笑說「是不是還沒去換零錢不敢唱」、「沒接唱是因為A-Lin沒投幣」、「你們也太I了吧，讓本人尷尬在台上」，也有人直呼羨慕「好想現場看A-Lin」。原PO也在留言區補充，大家多是因為害羞，不好意思開口。

