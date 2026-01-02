A-Lin初戀地「中正路52號」成地標！屋主：不是我啦

A-Lin在跨年晚會上自曝「初戀地點」，引發網友討論。（圖／翻攝自A-Lin臉書）





台東舉辦2026跨年晚會《東！帶我走》，金曲天后張惠妹回到家鄉與歌迷一同倒數狂歡，並集結A-Lin、戴愛玲等多位實力派歌后輪番登台。當天A-Lin自曝在後台喝了不少「飲料」，讓她整場醉茫茫，甚至抖出自己初戀地點在「中正路52號」，引發討論。該地址的屋主今（2）日也出面澄清，笑稱：「初戀不是我啦」。

A-Lin公開年少「初戀地點」引話題

A-Lin當晚在台上「口出狂言」爆出自己的初戀回憶，笑說：「我第一次談戀愛的對象給我喝維士比，在那邊」，隨後直接報出「中正路52號」的地址。張惠妹也幽默接話，打趣問她：「是那邊的第幾棵樹？」逗得全場觀眾笑聲不斷，氣氛嗨到最高點。

A-Lin的初戀地點「台東市中正路52號」被網友標到地圖上。（圖／翻攝自Google Map）

晚會結束後，A-Lin的這番發言迅速在社群平台上瘋狂流傳，甚至有網友直接在Google Map上標註「黃麗玲的初戀」位於台東市中正路52號，意外成為熱門打卡景點。更有不少網友發揮創意，陸續出現「A-Lin初戀的樹」、「A-Lin初戀的海邊」、「A-Lin初戀約會的地點」等各式地標，幽默又荒謬的發想讓網友們笑翻。

初戀地現任屋主現身

根據《ETtoday新聞雲》報導，現住在該地址的房客也出面回應，笑稱一切只是巧合，並連忙澄清與傳聞毫無關聯，還自嘲表示：「真的跟我沒關係，初戀不是我！人家那麼漂亮，怎麼可能看上我」屋主進一步透露，這塊土地過去其實是製材所用地，多年前由他購入後持有至今，如今意外成為熱門話題與打卡地點，他樂見其成，更歡迎全台歌迷來台東玩。



