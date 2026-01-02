A-Lin即興唱「那魯7-ELEVEN」 原唱大山幽默回：版稅可以借她多收一些
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導
台東跨年晚會被稱為最強跨年夜，嘉賓不但請來重量級歌后張惠妹回家鄉獻唱，更邀請A-Lin一同展開精采表演，2人在台上的幽默對話橋段也被網友錄下在網路上瘋傳，其中A-Lin在台上隨興唱出「那魯one、那魯two、那魯three，那魯7-ELEVEN」，洗腦旋律笑翻大批網友。對此，不少網友事後翻出于立成（大山）在2005年發行的歌曲〈一家人〉中就有這一段，不過沒有唱到7-ELEVEN。
A-Lin在台東跨年晚會上改編〈娜魯灣情歌〉，唱出「那魯two、那魯three，那魯7-11」，相關畫面在網路上轉傳後，許多人原以為A-Lin在玩諧音梗「那魯one」，但有網友找出這首歌的原唱是于立成（大山），這首歌〈一家人〉收錄在2005專輯《看得見的聲音》，不過歌詞原本是「那魯one、那魯two，那魯three four five」。
對此，于立成也在IG上幽默回覆：「雖然我不知道她是不是因為聽到這首歌，但竟然有人提起，那我的版稅是不是可以借她多收一些，這首歌出版時剛好是她出道那一年。」網友們也紛紛留言表示：「敲碗A-Lin和大山合唱那魯7-11」、「要不要這麼強居然挖出來原唱」、「居然有原曲！」
更多FTNN新聞網報導
台東跨年晚會被封歷代最佳！網不斷敲碗重播 主辦方：僅當下能觀看
台東跨年晚會獲封「全台最頂」！資本額20萬公司拿下3500萬標案 幕後背景曝光
A-Lin跨年即興「那魯7-ELEVEN」爆紅 釣出官方神回
