A-Lin又傳婚變！爆與球星老公「各過各生活」 經紀人說話了

【緯來新聞網】金曲歌后A-Lin與大8歲球星老公黃甘霖結婚19年，近來因夫妻鮮少同框，使得婚變傳言不斷，尤其A-Lin在奪下第34屆金曲獎歌后寶座時，感言沒有提到老公，更加深外界的揣測。對此，A-Lin的經紀人也做出回應了。

A-Lin結婚19年，近來頻頻被爆出婚變。（圖／翻攝自A-Lin 920臉書）

A-Lin在2007年結婚，對方是台鋼雄鷹外野守備兼跑壘教練，2人早期放閃頻率較多，像是A-Lin到球場為黃甘霖獻吻，黃甘霖也曾為她的發片記者會力挺，然而近年夫妻倆幾乎沒有同台，導致婚變消息開始流傳；在A-Lin奪下金曲歌后時，得獎感言隻字沒提到老公，不過她事後被追問時澄清：「有啦，家人包括」，只是婚變傳聞依舊沒停。



去年11月A-Lin擔任丁噹小巨蛋演唱會的嘉賓，在台上被問到：「一個人會不會很孤單」，讓A-Lin頓時有些接不下去，尷尬回答：「不會啦，有丁噹就不孤單」。當時丁噹受訪解釋，因為很喜歡2人合唱的〈失戀無罪〉，想藉此傳達每個人都有孤獨的時候，「我是這個意思，你們覺得尷尬，我也不知道是發生什麼事情」，殊不知A-Lin又爆出婚變。



黃甘霖的台南友人向《鏡週刊》透露，其實2人早就各過各的生活，彼此有共識「顧好自己和小孩就好」，婚姻關係仍在，只因生活圈、朋友圈不盡相同，因此較少同進同出；另外，部落中也傳出風聲，指A-Lin和老公沒有離婚，但也很久沒看過夫妻一同出現。對此，A-Lin經紀人駁斥：「沒有這件事」。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

林逸欣婚禮13分鐘成長影片逼哭全網 網讚：教科書級別父母

因《終極》系列爆紅挺過焦慮 陳德修頂高燒拍新歌重回歌手