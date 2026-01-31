A-Lin又喝了！為魏如萱「醉」唱：我愛的只有ju 粉絲狂敲碗同台

記者陳宣如／綜合報導

一支帶有「微醺」氣息的宣傳短片，意外在網路上引起熱議。「天生歌姬」A-Lin近日為金曲歌后魏如萱（娃娃）即將舉辦的演唱會拍攝宣傳影片。影片中，她手持酒杯「小酌一口」，演唱魏如萱的歌曲，並將原曲歌詞改編為「我愛的只有ju～」。短片曝光後迅速被大量轉傳，不少網友留言調侃，片段在社群平台上熱烈討論。

A-Lin（如圖）舉著酒杯，清唱魏如萱的歌曲〈你啊你啊〉。（圖／翻攝自IG @waawei）

魏如萱預計於2月7日、8日登上台北小巨蛋舉辦「怪奇的珍珠」演唱會。近期她釋出多支宣傳影片，邀請徐佳瑩、林宥嘉、黃偉晉、Karencici（林愷倫）以及A-Lin等多位知名歌手助陣，共同為演唱會造勢。其中，昨（30）日曝光的短片由A-Lin協助宣傳。影片中，她坐姿輕鬆，右手握著高腳杯，杯中裝著深茶色飲品，對著鏡頭演唱魏如萱的經典歌曲〈你啊你啊〉。A-Lin將原本副歌空靈、連續的旋律，刻意拉長、斷斷續續地呈現，聲音忽大忽小，眼神迷茫，時而望向手中的酒杯，最後輕啜一口，整個畫面帶有明顯搞笑效果。值得注意的是，她將原歌詞「咁講你不知我愛的只有你」改唱為「咁講你不知我愛的只有ju」。

A-Lin（如圖）改編歌詞，幽默表示自己愛的只有酒。（圖／翻攝自IG @waawei）

A-Lin（如圖）為魏如萱演唱會「醉」唱宣傳，笑翻網友。（圖／翻攝自IG @waawei）

影片曝光後，網友反應熱烈，有人形容畫面像「還沒喝就醉」，也有人稱她是「小品天后」，並指出A-Lin是阿美族歌手，唱腔甚至讓人聯想到「原住民山歌」的風格。她欲飲未飲、對酒杯愛憐的模樣，也被笑說「酒看起來很燙」。知名實力派女星陳意涵也在留言區寫下：「哈哈哈哈，我好想幫你喝」。此外，不少網友敲碗希望A-Lin能在魏如萱演唱會現身，期待兩人能夠同台合唱。

魏如萱在貼出影片時附上文字：「到底要不要喝啦，哈哈哈哈哈！A-lin你現在很瘦，可以喝多一點沒關係！」A-Lin隨後也轉發了該影片，並補充說明，實際上杯中飲品是「烏龍tea」。這段趣味短片因此在網路上引起更多討論與轉發。

