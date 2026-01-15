A-Lin又被傳婚變？與球星老公現況遭爆「見面時間不多」

娛樂中心／徐詩詠報導

金曲歌后A-Lin在演藝圈征戰20多年，靠著好歌喉與無數經典歌曲累積不少粉絲，近期她現身台東跨年，除了開金口獻唱，更一度化身兼差主持，與台下幽默互動的片段吸引大量網友觀看。不過，事業看似得意的A-Lin，婚變傳言卻從未停過。大她8歲的球星老公黃甘霖，兩人結婚19年來鮮少公開同框，如今A-Lin又被傳出婚變消息，知情人士也透露夫妻相處模式，不諱言雙方「見面時間不多」。

根據《鏡週刊》報導，A-Lin與黃甘霖婚後知名度已從過去的「男強女弱」，一路發展至今呈現平起平坐的狀態。女方多年努力紅遍台灣與海外，並於2023年再度獲得金曲殊榮；而卸下職棒選手身分後，黃甘霖則退居幕後，現階段擔任職棒台鋼雄鷹隊的外野兼跑壘教練，持續傳承他「盜壘王」的招牌絕技。

廣告 廣告

A-Lin又被傳婚變？與球星老公黃甘霖現況遭「知情人士爆料」：見面時間少

A-Lin為了演藝事業經常赴海外工作，因此時間多以在台北居多。（圖／翻攝A-Lin臉書）

不過，兩人鮮少同台，也因此屢被傳出疑似婚變。消息人士指出，A-Lin為了演藝工作便利，幾乎長期居住在台北，且時常奔波於台灣與海外工作，夫妻倆見面的時間自然不多；再加上生活型態不同，也較少有機會一起公開露面。對於外界傳言兩人離婚一事，A-Lin經紀人則回應：「沒有這件事。」

A-Lin又被傳婚變？與球星老公黃甘霖現況遭「知情人士爆料」：見面時間少

黃甘霖與女方因生活模式差異，導致兩人鮮少公開露面。／民視新聞資料照）





原文出處：A-Lin又被傳婚變？與球星老公黃甘霖現況遭「知情人士爆料」：見面時間少

更多民視新聞報導

網問長太漂亮「有什麼困擾」釣出舒華 12字回答粉絲看呆：超派

地表最強！60歲「英國陳美鳳」辣穿比基尼輾壓眾女星

賈永婕為宣傳「下海爬台北101」 驚悚畫面曝她喊：我瘋子

