A-Lin台北大巨蛋開唱！搬「娜魯one」旋風掀高潮 戴資穎現身朝聖

記者徐珮華／台北報導

喬山健康科技迎來50週年，昨（18）日在臺北大巨蛋舉辦「喬山50感恩慈善演唱會」，由下週即將大婚的陳漢典、 Lulu（黃路梓茵）攜手主持，日本療癒歌姬夏川里美領銜開唱，集結告五人、玖壹壹、盧廣仲、周興哲、A-Lin、張信哲，強大陣容吸引3.5萬人到場朝聖。

夏川里美為「喬山50感恩慈善演唱會」揭開序幕。（圖／喬山健康科技提供）

夏川里美一開場就賺人熱淚，在管弦樂團伴奏下，娓娓唱出生涯名曲 〈涙そうそう〉（淚光閃閃）揭開序幕，接著彈奏三味線演唱〈島唄〉，更以中、日文交錯演唱鄧麗君〈時の流れに身をまかせ〉（我只在乎你）。

廣告 廣告

夏川里美表示自己來台灣許多次，特別進修中文，不僅以中文唸出「謝謝喬山讓我有這個機會參加50週年Party」，更用台語喊出「大家好」、「吃飽沒」，並自問自答「還沒有」，讓全場笑翻。Lulu一見她就稱讚「卡哇伊」，陳漢典欲教她馬年吉祥話，沒想到她立馬喊道「馬上有錢」、「財源滾滾」，可說是本場的可愛擔當。

A-Lin將「娜魯one」旋風搬進大巨蛋。（圖／喬山健康科技提供）

A-Lin重現台東跨年「娜魯one」旋風，在Rap「喬山帶我走」時，串進「娜魯灣喬山」，更唱起「喬山one、喬山two……，喬山seven eleven」掀起全場高潮，興奮許願：「希望很快可以在大巨蛋辦自己的個唱！」羽球世界冠軍戴資穎也親臨現場觀賞並在會後合照，學生時期也是羽球校隊的A-Lin看到小戴直呼「很感動」，稱讚她是「世界之光」。

張信哲首度站上臺北大巨蛋，演唱〈過火〉、〈愛如潮水〉等經典曲目。（圖／喬山健康科技提供）

張信哲睽違3年重返台灣開唱，首度站上臺北大巨蛋舞台，全程帶樂團演出，也被視為替全新巡演提前暖身、埋下重要伏筆的一夜。陳漢典和Lulu直呼太好聽，當場帶領大家喊起安可；面對「愛如潮水」般四面八方湧來的安可聲，貼心的他回應「不要為難大家啦，可以可以，我們有準備很多歌」，壓軸為喬山50劃下完美驚嘆號。

更多三立新聞網報導

龍千玉才淚別曹西平！再露面為「他們」發聲…嘆：怎會出此毒手？

洪詩照顧李運慶失智父掀議！陳沂逆風點名「女權人士」開轟：管太多

周蕙開唱前夕「摯愛突病危」！認了心疼自己…出道27年拋重磅消息

女星結婚3年拒生第3胎！手臂植入避孕針 「全程親自掌鏡」畫面曝光

