A-Lin台東太chill圈粉 琟娜意外濺血

由天后張惠妹（aMEI）親自坐鎮操盤的「2026台東跨年晚會 東！帶我走」是近日全台最受關注的跨年演唱會，從舞台設計、演出節奏到藝人互動細節，討論聲量居高不下，其中金曲歌后A-Lin在舞台上以機智、幽默又很chill聊天互動，成功拉近與現場觀眾的距離，瞬間圈粉無數。

張惠妹、A-Lin向來提攜後輩不遺餘力，當天台東跨年演唱會從下午率先啟動「音樂實驗場」，由A-Lin師妹琟娜（VERNA）以〈sugar free〉、〈play我呸＋turn up〉及〈Okashii〉替舞台暖身開唱，更與A-Lin合體演唱兩人合作曲〈糾結重啟〉，琟娜形容這樣的舞台安排非常夢幻，讓她深刻感受到台東土地與觀眾帶來的溫度與人情味，打趣喊「果然台東的土會黏人，是真的。」

琟娜感謝天后aMEI與A-Lin很貼心又無微不至的照顧，讓她在台上或台下都很安心。琟娜當天賣力又唱又跳，豈料在演唱組曲時，有一段跪下往前滑行的舞蹈動作，因太過賣力，下台後發現膝蓋破皮流血，儘管掛彩，她表示當下完全沒有多想，只希望呈現最好的表演給東跨的觀眾。