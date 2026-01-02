A-Lin台東誇年嗨唱 鏡頭狂拍台下「神似王陽明」鮮肉帥哥！真實身分曝

女歌手A-Lin唱台東跨年，一度化身主持人帶動全場氣氛。（圖／台東縣政府提供）

跨年夜之後相關議題仍持續延燒，其中討論度最高的就是台東縣的《2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉》，有歌后張惠妹、A-Lin、戴愛玲等一票重量級卡司，事後還被發現張惠妹竟是總導演，讓不少人驚呼難怪像是看演唱會。在A-Lin表演時導播狂拍台下一名神似王陽明的帥哥也引發討論，其實他是A-Lin的17歲姪子。

台東跨年晚會因為表演嘉賓個個實力堅強，除了現場湧入數萬名觀眾，線上直播更一度衝上29萬人觀看，相當驚人。至今社群上仍有不少人在討論台東跨年相關話題，其中有一名網友在Threads上詢問，A-Lin在台上演唱時，導播鏡頭一直拍到台下一位帥哥，長得有點像男星王陽明，好奇對方是運動員還是名人。

A-Lin在台上唱歌時，有觀眾注意到導播鏡頭一直拍台下神似王陽明的帥哥，原來他是A-Lin的姪子。（圖／翻攝自YouTube／台東縣政府）

有不少人看到畫面截圖有同感，紛紛直呼「真的長得很帥耶」、「我有注意到，他從穿外套到脫外套」、「沒關係，一直拍帥哥，我就一直看」、「導播的菜？乍看真的有像王陽明」。

留言區中也有人解答，「A-Lin的17歲姪子呀，她在台上有介紹，因為姪子今天17歲生日，所以A-Lin在台上有請觀眾跟她一起喊生日快樂」、「你們沒認真看吼，是A-Lin的17歲姪子，跨年夜剛好他生日啦」。

