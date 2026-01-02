A-Lin台東跨年唱「那魯One、Two、Three」洗腦全場 原唱歌曲曝光
（記者石耀宇／綜合報導）金曲歌后A-Lin跨年夜在台東開唱、兼任主持大獲好評，她在台上臨時改編〈娜魯灣情歌〉唱成「那魯One、那魯Two、那魯Three，那魯Seven Eleven」，洗腦旋律在網路瘋傳，隨後也被網友起底這段歌詞原來出自歌手「大山」于立成的歌曲〈一家人〉，大山本人也在社群幽默回應，讓這段即興橋段再添話題。
2025年12月31日晚間台東跨年晚會上，張惠妹（阿妹）與A-Lin準備率領群星合唱〈三天三夜〉，期間因樂器架設稍作等待，兩人便留在台上即興清唱與台下互動，替觀眾「殺時間」維持現場熱度。此時有歌迷大喊點歌〈娜魯灣情歌〉，阿妹一度以為對方要點自己的歌曲，正要接話時，A-Lin已先開嗓，把歌名諧音玩成「那魯One、那魯Two、那魯Three，那魯Seven Eleven」，逗得全場大笑，現場粉絲也跟著喊唱。
相關片段被觀眾拍下上傳後迅速在社群擴散，不少網友直呼「超洗腦」、「整晚腦中都是那魯One」，也有人好奇這段歌詞的來歷，進一步查出原曲其實是大山于立成的〈一家人〉，歌詞中就有「那魯One、那魯Two」等充滿節奏感的設計，只是過去較少被主流關注，這次因A-Lin跨年舞台再度被翻紅。
面對突然湧入的關注，大山也在社群發文以輕鬆口吻回應，他笑說，雖然不確定A-Lin是不是因為聽過〈一家人〉才脫口而出這段歌詞，但既然有人在跨年舞台提起，版稅是不是也可以「跟著多一點」，語氣既打趣又顯得對作品被聽見感到開心。
