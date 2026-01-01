A-Lin台東跨年太狂！「初戀史全說了」戴愛玲藏葡萄現場徵婚

A-Lin獻唱台東跨年晚會。（圖／台東縣政府提供）





金曲天后張惠妹（阿妹）昨（31）日返鄉獻唱跨年晚會「2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」，率領 A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等大咖歌手齊聚家鄉，現場熱鬧非凡，不少網友更譽為是「2025年最強跨年晚會」。

張惠妹此次親自擔任台東跨年晚會總導演，不僅卡司陣容十分豪華，更有別於以往以無主持人的方式舉行，改由DJ串場，現場也湧入超過10萬人共襄盛句，線上直播最高同時觀看人數也衝破25萬人，引來不少網友讚嘆，而在倒數煙火結束後，張惠妹也率領所有歌手一同站上舞台。

廣告 廣告

張惠妹率領A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等歌手齊聚家鄉開唱。（圖／台東縣政府提供）

張惠妹率領A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等歌手齊聚家鄉開唱。（圖／台東縣政府提供）

沒想到，當張惠妹邀請戴愛玲致詞時，戴愛玲直接大玩時事哏表示：「我口袋裡放了12顆葡萄」，讓張惠妹當場笑翻，接著戴愛玲又以自己的歌曲〈對的人〉許下新年期許，「我就是想找到對的人啦！」張惠妹也不忘幫好友宣傳，當場上演「徵婚」橋段。

除了戴愛玲放葡萄的橋段十分有趣外，A-Lin也在許下新年新希望後，突然指著遠方自爆「初戀史」，她提及30日到台東彩排時發現，「我第一次談戀愛就是在那邊，我第一次談戀愛的對象給我喝士比在那邊在那邊，我一踏上車就說『初戀的感覺』」，讓張惠妹忍不住笑虧「在那邊的第幾棵樹」，與現場歌迷一起大廳八卦。



【更多東森娛樂報導】

●曹西平才發地震文...66歲人生落幕 「遺產流向」曝光

●曹西平驟逝！知名殯葬業小冬瓜 現身殯儀館

● 曹西平猝逝！離世當天 凌晨4點還在回留言

