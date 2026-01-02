A-Lin台東跨年飆唱 導播狂拍台下帥哥「真實身分曝光」

台東跨年導播拍到台下的帥哥，其實是A-Lin的17歲姪子。資料照、翻攝自Threads



台東縣跨年晚會討論度居高不下，歌后張惠妹擔任總導演，舞台卡司集結A-Lin、戴愛玲、玖壹壹等重量級歌手，現場宛如大型KTV掀起超高話題。除了台上表演吸睛，台下畫面也意外成為焦點，一名多次被導播帶到的年輕帥哥，引發網友熱烈討論。

跨年夜後，有網友在社群平台Threads發文表示，A-Lin 演唱期間，導播鏡頭頻頻切到台下一名外型亮眼的年輕男子，畫面出現次數相當高，讓人忍不住好奇他的身分，猜測是否為運動員或藝人。貼文曝光後，立刻吸引大批網友留言討論。

不少觀眾看過轉播畫面後紛紛直呼，「真的很帥」、「從穿外套到脫外套都有注意到」、「在電視前一直喊好帥」、「各種 take 都拍到，但很好看」、「有點神似王陽明」、「因為身高高，看起來特別出眾」、「感覺是導播的菜」。

隨後也有網友出面解答，指出這名被頻頻捕捉的帥哥，其實是A-Lin的17歲姪子。A-Lin當晚在台上曾親自介紹，跨年夜正好是姪子17歲生日，因此特別邀請全場觀眾一起為他唱生日快樂歌。

