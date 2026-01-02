A-Lin台東飆唱！鏡頭狂拍「1帥哥」神似王陽明 身分曝光全場驚呆

娛樂中心／朱祖儀報導

A-Lin在台東跨年晚會一度化身主持人，逗趣反應讓現場人笑翻。（圖／台東縣政府提供）

今年跨年活動討論度最高的就是台東縣跨年，不僅有擔任總導演的歌后張惠妹，還有A-Lin、戴愛玲、玖壹壹等重量級卡司在台上狂歡。但除了台上的精采表演，台下也有「亮點」，一名網友發現，鏡頭一直拍一位年輕帥哥，不禁好奇對方的身分。經過眾人解答才知道，原來他是A-Lin的姪子。

一名網友在Threads上發問，A-Lin在台東跨年活動演唱時，導播的鏡頭一直拍到台下一位帥哥，且頻率超高，好奇對方是不是運動員或是名人？

A-Lin在台上唱歌時，鏡頭狂拍台下的超帥姪子。（圖／台東縣政府YouTube）

不少網友看到紛紛表示，「真的很帥」、「他真的好帥，從穿外套到脫外套」、「我在電視前面一直說：好帥好帥」、「真的是各種take，但很好看，所以愛看」、「有王陽明的神韻耶」、「因為他高吧，顯得特別出眾」、「超帥，鏡頭一直帶到他」、「很像王陽明」、「感覺是導播的菜。」

也有人幫忙解答，「A-Lin的17歲姪子呀，她在台上有介紹，因為姪子今天是17歲的生日，所以A-Lin在台上有全場觀眾跟她一起喊『生日快樂』」、「A-Lin17歲生日那位侄子。」

