A-Lin哼「那魯one那魯two」爆紅！ 7-11門市貼自帶BGM標語

7-11那魯灣門市貼出標語。（圖／翻攝自臉書＠711open）

2026年台東跨年晚會《東！帶我走》好評不斷，當中邀集多位原住民歌手參與，其中歌手A-Lin即興清唱〈那魯灣情歌〉時，突然從「那魯one、那魯two」幽默接唱「那魯Seven Eleven」，笑翻觀眾。事實上，超商7-ELEVEN確實有「那魯灣門市」，該門市近日甚至貼上標語直呼：「來烏來，這一站一定要唱、要拍、要打卡，到門口記得再唱一次『那魯灣7-ELEVEN』！」

台東跨年演唱會由張惠妹、A-Lin、戴愛玲等歌后歌王領軍演唱，期間在與現場觀眾互動時，有人點歌〈那魯灣情歌〉，A-Lin隨即即興演唱：「那魯One、那魯Two、那魯Three……那魯Seven Eleven」，意外掀起全場爆笑，這也成為跨年夜的名場面之一。

廣告 廣告

事實上，7-ELEVEN的確有那魯灣門市，不過並不位於台東縣，而是在新北市烏來區。隨著話題持續延燒，7-ELEVEN官方社群平台也迅速跟上熱潮，小編在Threads貼出「那魯灣門市」照片回應，不僅點名門市名稱，還直接引用A-Lin的即興歌詞「那魯灣的Seven Eleven」。

而7-ELEVEN昨（3）日下午再度發文，於臉書透露那魯灣門市已貼上橘色標語，清楚寫著「那魯One，那魯Two，那魯7-ELEVEN。歡迎光臨！那魯灣門市」，並提醒大家到門口要唱一次；逗趣的是，網友發現「那魯Three」標語則放在一旁的水龍頭上方。

貼文一出，不少網友紛紛留言笑說「這個突然的業配真賺」、「猝不及防的免費業配」、「開門迎賓音樂該換成A-Lin版本了吧」、「2026年代言人不找A-Lin唱首歌、跳支舞說得過去嗎」、「店長手速欸」、「要放投幣式卡拉OK唷」、「那魯7-11不自覺地唱出來」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

半夜披薩飆單竟是軍事信號？美軍空襲委內瑞拉 非官方數據暗示地緣衝突升級

超市外被要錢！他見老翁「挑食物1動作」鼻酸 網：看了好難過

余家昶今辦告別式將入忠烈祠 國旗蓋棺致最高敬意