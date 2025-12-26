A-Lin唱到情緒潰堤 控億萬名導「總是讓我哭」

A-Lin主唱《陽光女子合唱團》主題曲〈幸福在歌唱〉。众悅娛樂提供



A-Lin與金曲獎最佳製作人陳建騏、億萬票房導演林孝謙繼《比悲傷更悲傷的故事》電影主題曲〈有一種悲傷〉和影集版主題曲〈最悲傷的事〉後第3度合作，為《陽光女子合唱團》打造主題曲〈幸福在歌唱〉，錄音前僅先看了片中合唱團的片段畫面就讓她感動潰堤，錄音過程很快就掉進歌曲狀態裡，讓她打趣地說：「為什麼孝謙導演總是要讓我哭呢！」

〈幸福在歌唱〉由導演林孝謙填詞、為電影量身打造，陳建騏以「悲傷故事裡的溫暖力量」作為歌曲的主軸核心，「非常多的時候，在A-Lin唱完一段歌之後，我還沒開口，她就搶先講出『可以調整』、『可以更好的口氣』，而且和我的想法完全吻合」。展現絕佳默契。她在錄音室裡演唱到最後1句「愛是道永恆的光守護在你的身旁」的時候，林孝謙說：「這首歌找到了它真正的樣子。」

電影以母親希望透過聲音讓女兒在記憶中保存她的愛，而同樣身為女兒也是母親的 A-Lin也感同身受，在面對日常與家人的相處，她感性說：「關於記憶和愛其實不用刻意去記住什麼，當你感受到幸福的每一刻的相處，自然就永遠在記憶深處。」

直到錄音完成，A-Lin才有機會看完整部電影，「我當時都還不知道導演會把這首歌放在電影的哪個位置，沒想到這首歌串連整部電影的情節，當我從頭看到尾看完電影，我覺得導演很用心，這部電影很感人，〈幸福在歌唱〉是1首很溫暖的歌，一種遺憾中選擇成全，充滿了無私的愛」。也串起電影中兩代的主角情感。

