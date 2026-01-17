A-Lin唱尾牙遇烏龍 員工誤打「A-Line」她幽默糾正全場笑翻

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導

天后 A-Lin 受邀登台公司尾牙，卻在演出時遇到一段小插曲。主持人黃豪平透露，當時有員工舉著手機跑馬燈應援，卻把 A-Lin 的名字誤打成「A-Line」。A-Lin見狀並未動怒，反而笑著糾正：「朋友，你手機把我名字寫錯了，我是 A-Lin，不是 A-Line。」輕鬆一句話立刻引爆全場笑聲。

員工把 A-Lin 的名字誤打成「A-Line」。（圖／A-Lin IG）

黃豪平事後也在訪問另一組表演嘉賓「動力火車」時，順勢把「A-Line」梗搬出來玩，打趣說要檢查觀眾手機，「我怕你太興奮，會把動力火車寫成『動刀火車』。」幽默互動讓現場氣氛更加熱鬧。

擔任主持人的黃豪平在社群平台上分享尾牙趣事。（圖／翻攝黃豪平Threads）

相關片段曝光後，網友紛紛留言笑翻：「光看文字就笑到肚子痛」、「我還看成 all in」、「拜託快放影片！」、「動力火車真的很好笑！」，甚至有人跟主持人說：「你要不要順便檢查看看有沒有寫黃逸豪的牌子」。

