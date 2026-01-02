A-Lin唱紅「那魯one」！原唱神回「這1句」

娛樂中心／楊佩怡報導

邁入2026年，全台各地跨年活動圓滿落幕，相關演出在社群平台上掀起熱議。特別是台東場次，憑藉金曲歌后張惠妹與 A-Lin 同台共演的強大卡司，穩坐全台跨年晚會的討論冠軍。其中A-Lin在台上即興唱出「那魯one、那魯two、那魯three，那魯seven eleven～」瞬間引起全場大笑，而這首「那魯seven eleven」的原唱也被網友們找出，是出自於綽號「大山」的原民男歌手于立成（古勒勒．瑪達拉俄）。

A-Lin唱紅「那魯one」秒變洗腦神曲！釣出「神秘原唱」親回：版稅多收一些

（圖／台東縣政府提供）

在台東跨年晚會結束後，不少網友回顧精彩片段，其中就包含當時台下歌迷點歌，敲碗唱《娜魯灣情歌》，A-Lin立刻拿起麥克風唱「那魯one」，正當阿妹準備接下一句歌詞時，A-Lin竟接著唱出「那魯two、那魯three，那魯seven eleven～」，A-Lin還開玩笑稱要觀眾去換零錢，要投幣20塊錢才會唱，引起全場觀眾哄堂大笑。事後也有網友翻出A-Lin改編「那魯seven eleven」的原唱，是原住民歌手「大山」于立成在2005年時發行的《一家人》歌曲中的歌詞，只不過當時大山只唱到那魯five，還沒唱到seven eleven。

歌手「大山」于立成在2005年發行的《一家人》歌曲中，就唱到「那魯one、那魯two」一直唱到那魯five。（圖／翻攝自YouTube）

而今（2）日一早，原唱大山也在社群上回應此事，他笑說：「雖然我不知道她（A-Lin）是不是因為聽到這首歌，但竟然有人提起，那我的版稅是不是可以借她多收一些」。他也補充表示，《一家人》這首歌發行的時候，剛好就是A-Lin出道的那一年。此外，7-ELEVEn 1日也在社群官網PO文，藉機介紹旗下的那魯灣門市，不過有趣的是，那魯灣門市並不是在台東，而是在新北烏來區。









