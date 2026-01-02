A-Lin唱跳夢破滅內幕曝光！張惠妹一行為改寫人生 成最大貴人

記者林宜君／台北報導

A-Lin日前在台東跨年舞台與張惠妹同台互動，一搭一唱掀起社群熱議。事實上，兩人的緣分早在A-Lin出道初期就已展開，張惠妹更被她視為影響音樂道路的重要貴人。A-Lin學生時期便活躍於各類歌唱比賽，畢業後也累積多年駐唱經驗。A-Lin坦言，剛踏入樂壇時其實曾嚮往成為唱跳型創作歌手，直到進錄音室試唱快歌後，卻被當時的經紀人一句話點醒，「好好聽哦，但為什麼妳唱快歌我還是想哭。」這句評語也讓她意識到自身音色與情感表現更適合抒情路線，從此確立「情歌歌姬」的定位。

A-Lin後來以專輯《失戀無罪》打開知名度。圖／翻攝自A-Lin IG）

A-Lin後來以專輯《失戀無罪》打開知名度，並陸續推出〈有一種悲傷〉、〈以前以後〉、〈寂寞不痛〉等代表作，深情唱腔成為她最鮮明的標誌。A-Lin也曾在節目中回憶，正是在發行《失戀無罪》後，張惠妹主動邀請A-Lin參與音樂劇《愛上卡門》，讓她曝光度與人氣再度攀升。兩人之後多次同台宣傳，有次上節目，張惠妹甚至將自己的訂製麥克風「小白」借給A-Lin演唱。A-Lin當時以崇拜的眼神看著偶像，直言希望有一天能站上與張惠妹相同的高度，畫面至今仍被歌迷津津樂道。

張惠妹主動邀請A-Lin參與音樂劇《愛上卡門》，讓她曝光度與人氣再度攀升。（圖／台東縣政府提供）

近年A-Lin也不斷挑戰自我，曾參與實境節目《乘風2023》，A-Lin在節目中再度提到當年未竟的唱跳夢，笑稱是人生的一種遺憾與圓夢嘗試。獎項方面，她雖早被封為「天生歌姬」，卻一路走來並不輕鬆，直到2023年才以專輯《LINK》首度拿下金曲獎歌后，先前曾入圍新人獎1次、歌后4次皆與獎項擦身而過。從被經紀人一句話「定型」，到在舞台上走出自己的高度，A-Lin用時間證明，找到最適合自己的聲音，才是歌手最重要的轉捩點。

