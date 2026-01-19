A-Lin唱進大巨蛋！喊話「辦個唱」 飆〈失戀無罪〉、〈有一種悲傷〉

【緯來新聞網】歌手A-Lin昨（18日）在大巨蛋《喬山50感恩慈善演唱會》開唱，一連演唱〈Romadiw〉、〈大大的擁抱〉，緊接〈失戀無罪〉、〈有一種悲傷〉，二度站上大巨蛋舞台的她相當開心、興奮，「希望很快可以在大巨蛋辦自己的個唱！」又感性說：「感恩粉絲20年的支持，希望不管在哪一站，大家都可以一如既往細細品味A-Lin的每個作品。」

A-Lin在大巨蛋《喬山50感恩慈善演唱會》開唱。（圖／喬山健康科技提供）

日本歌手夏川里美則以生涯名曲 〈涙そうそう〉（淚光閃閃）揭開序幕，接著彈奏三味線唱著〈島唄〉，更以中日文交錯演唱鄧麗君（Teresa Teng）〈時の流れに身をまかせ〉（我只在乎你），不少觀眾紅著眼眶聽完整段。夏川里美以字正腔圓的中文和台語跟大家打招呼，一句「搭給厚」（台語：大家好），讓全場讚嘆不已，主持人Lulu一見她就讚她：「卡哇伊！」又讚嘆她中文很好。」夏川則表示自己來台灣很多次了，所以也有特別在進修中文，還加碼一句台語「呷飽沒」，又自問自答說：「還沒有！」讓全場笑翻。

夏川里美大巨蛋開唱，《喬山50感恩慈善演唱會》由陳漢典、Lulu主持。（圖／喬山健康科技提供）

緊接登場的告五人帶來〈給你一瓶魔法藥水〉、〈我想要佔據你〉、〈愛人錯過〉、〈黑夜狂奔〉，當熟悉旋律一響起，全場手機燈海瞬間亮起，萬人合唱聲浪幾乎蓋過音響。玖壹壹一接手舞台，就大喊：「我們也是台中來的！」博得全場歡呼，〈來個蹦蹦〉、〈派對俠〉、〈9453〉、〈一生只督你一人〉接連丟出，在唱〈做你的格〉時，洋蔥踩器材唱歌、健志登上跑步機開跑，引起全場驚呼，在演唱〈明天再擱來〉時，春風率隊下台互動，大巨蛋瞬間變成巨型派對現場，全場站起來跟著跳。

張信哲壓軸演唱。（圖／喬山健康科技提供）

盧廣仲登台演唱〈刻在我心底的名字〉、〈我愛你〉、〈早安，晨之美！〉、〈太陽與地球〉等；周興哲接手情歌主線，以〈你，好不好〉、〈怎麼了〉、〈想念你想我〉唱進不同世代的記憶裡，現場手機燈海再度亮起；壓軸的張信哲除了演唱〈屬於我們的故事〉，更選唱生涯高峰金曲〈過火〉及〈愛如潮水〉，而這不只是睽違台灣舞台3年的他驚喜再現，更首度站上臺北大巨蛋舞台，也被外界視為替全新巡演提前暖身、埋下重要伏筆的一夜。主持人陳漢典和Lulu直呼太好聽，當場帶領大家喊起安可。

