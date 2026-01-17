A-Lin唱「娜魯one」沒人接 名遭誤寫「A-Line」

歌手A-Lin。（圖／東森新聞）





歌手A-Lin去年在台東跨年場，即興哼唱那魯灣之歌，成為不少人心中的洗腦神曲，沒想到最近在科技大廠的尾牙上唱到這首歌，要台下的工程師們接著唱，卻是一片靜默，讓A-Lin超級傻眼，反而變成另類笑點。台下甚至還有員工把A-Lin寫成「A-Line」，讓她哭笑不得。

歌手A-Lin〈給我一個理由忘記〉：「我找不到理由放棄，我等你的決心，有些愛越想抽離，卻越更清晰，而最痛的距離。」

天生歌姬A-Lin一身俐落裝扮，深情演唱經典歌曲，A-Lin現身華碩尾牙，不只讓台下觀眾大飽耳福，還玩起了互動。

歌手A-Lin：「來了換你們，娜魯one，娜魯two，娜魯three four five，娜魯one。」

A-Lin瞪大雙眼，搭配誇張表情，沒想到台下的工程師們竟然完全沒接上，就連麥克風都遞出去了，現場仍是一片安靜。

歌手A-Lin：「等一下，你打錯我的名字了，我是A-Lin，不是A-Line。」

原來有員工用手機跑馬燈應援，卻因自動輸入不小心把名字打錯，意外成為全場笑點。

A-Lin經典情歌一首接一首，還邀請台下朋友一起合唱，唱出不少人的愛情心聲。不過日前卻遭週刊爆料，與球星老公黃甘霖再傳婚變。

歌手A-Lin vs.林宥嘉〈I'm Sorry〉：「當愛已遠去，說著對不起，如此對不起，我是如此，我是如此愛你。」

與林宥嘉在大陸綜藝節目上一同翻唱，不只彩排時忍不住落淚，演出後一下台也頻頻拭淚。

歌手A-Lin：「這首歌其實有一種，對於過去，你知道愛情總是會有難過的時候，再講下去我又要哭了。」

不只台上哭、台下哭，A-Lin也在微博上分享演出片段，並貼文表示「我想，有的時候說一聲I'm sorry，比我愛你有用。」

球星黃甘霖大A-Lin8歲，兩人結婚19年，鮮少同框，如今傳出婚變消息，雖然經紀人否認傳聞，不過金曲歌后的感情狀況，仍讓粉絲相當關心。



