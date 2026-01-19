A-Lin喊話想登大巨蛋開個唱 將「娜魯one」改編新版本

A-Lin於18日登「喬山50感恩慈善演唱會」演出。（喬山健康科技提供）

喬山健康科技迎來50周年里程碑，18日於臺北大巨蛋盛大舉辦「喬山50感恩慈善演唱會」，卡司陣容星光熠熠。演唱會由日本療癒系歌姬夏川里美領銜揭開序幕，更邀來在「東跨」話題引爆關注的A-Lin二度站上大巨蛋舞台，氣勢與情緒同樣嗨到最高點。

A-Lin在演出中巧妙改編歌詞，將「娜魯one」串進「喬山帶我走」的Rap段落，唱成「娜魯灣喬山」、「喬山one」，引發全場大合唱，話題度爆表。A-Lin感性表示：「希望很快可以在大巨蛋辦自己的個人演唱會。」看到台下應援聲不斷，她感動說：「感謝大家20年的支持，希望不管在哪一站，都能細細品味A-Lin的每一個作品。」值得一提的是，世界羽球球后戴資穎也現身力挺，兩人在後台合影留念。A-Lin透露自己學生時期曾是羽球校隊成員，見到球后讓她情緒激動，更大讚對方是「世界之光」。

廣告 廣告

周興哲開心與現場粉絲互動。（喬山健康科技提供）

演唱會高潮一波接一波，開場嘉賓夏川里美獻唱經典名曲〈？？？？？〉，而告五人則接力帶來〈給你一瓶魔法藥水〉等夯曲，引發萬人大合唱；玖壹壹則以〈來個蹦蹦〉把現場變成大型派對，讓氣氛嗨到最高點。

張信哲時隔3年登台灣舞台演出。（喬山健康科技提供）

接著「金曲歌王」盧廣仲登台，演唱〈刻在我心底的名字〉、〈太陽與地球〉，溫暖嗓音瞬間打動全場。第二度站上大巨蛋舞台的周興哲隨後獻唱〈你，好不好〉、〈怎麼了〉，引起尖叫連連，他直呼：「舞台真的超大，上癮了！」並期待盡快再次回到大巨蛋演出。

最後壓軸由時隔台灣舞台3年的張信哲登場，他續演唱〈過火〉、〈愛如潮水〉掀起最高潮。首度站上臺北大巨蛋的他，也被外界視為為全新巡演提前暖身的重要一夜，他以〈難以抗拒你容顏〉為喬山50周年演唱會畫下完美句點。

更多中時新聞網報導

阿本分手療傷2年 現可自在聊炎亞綸

補打9價HPV疫苗 保護力再提升4成

揭祕施工亮點 淡江大橋體驗開跑