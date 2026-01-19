A-Lin大巨蛋改編「娜魯One」 自糗菜英文

A-Lin以〈Romadiw〉、〈大大的擁抱〉開場。喬山健康科技提供



A-Lin前天（1╱18）與夏川里美、「告五人」、「玖壹壹」、盧廣仲、周興哲、張信哲站上台北大巨蛋「喬山50感恩慈善演唱會」，跟主持人陳漢典、Lulu（黃路梓茵）重現「娜魯One」旋風，在Rap「喬山帶我走」時，她唱起「喬山one」、「喬山two」、「喬山seven eleven」後突然唱「喬山seventy」，Lulu尷尬提醒她50周年才對，她糗得用英文說：「我英文不太好。」讓全場3萬5000人噴笑。

出道20年的A-Lin將舉辦「歌跡Journey」世界巡迴演唱會，1月24日在佛山站啟航後將出巡廈門、上海、香港及大連等地，2度站上大巨蛋舞台的她興奮喊：「希望很快可以在大巨蛋辦自己的個唱！」接著又感性地說：「感恩粉絲20年的支持，希望不管在哪一站，大家都可以一如既往細細品味A-Lin的每個作品。」羽球天后戴資穎開心要合照，曾是羽球校隊的A-Lin則直呼「很感動」，讚對方是「世界之光」。

夏川里美演唱〈涙そうそう〉（淚光閃閃）揭開序幕。喬山健康科技提供

日本歌姬夏川里美以〈涙そうそう〉（淚光閃閃）揭開序幕，更以標準中文和台語「搭給厚」打招呼，她表示來台很多次，所以也特別進修中文，還加碼問「呷飽沒」，陳漢典想教她馬年吉祥話，沒想到她立馬說出「馬上有錢」、「財源滾滾」，全場歡呼聲不斷。

周興哲以招牌情歌讓台下聽得沉醉。喬山健康科技提供

另外，周興哲以招牌情歌讓台下聽得沉醉，他還主動邀粉絲合照，接過手機與大家自拍，2度登大巨蛋的他覺得唱起來格外過癮，笑說：「上癮了！」希望很快有機會重返大巨蛋。

壓軸的張信哲演唱〈信仰〉、〈屬於我們的故事〉、〈過火〉及〈愛如潮水〉，吸引全場大合唱，陳漢典、Lulu直呼太好聽，帶領大家喊安可，但他貼心的說：「不要為難大家啦，可以可以！」最後在〈難以抗拒你容顏〉劃下完美句點。

