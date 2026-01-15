A-Lin婚變傳聞再起 知情人士曝夫妻未離婚、只是各忙各的

（娛樂中心／綜合報導）金曲歌后A-Lin（本名黃麗玲）與大她8歲的前職棒球星黃甘霖結婚近19年，近年因鮮少公開同框與生活曝光，外界頻傳婚變。特別是在A-Lin勇奪第34屆金曲獎歌后時未在感言中特別感謝丈夫，引發網友熱議。網傳婚變消息再度延燒，但最新媒體報導指出，兩人婚姻關係依然維持，只是因生活與工作重心不同，才讓夫妻同現身的機會變少。

據《鏡週刊》報導，A-Lin與黃甘霖19年來婚變傳聞從未間斷，主要是夫妻倆近年因工作與生活圈差異，幾乎不共同出席公開場合而被外界解讀出問題。知情人士向媒體透露，兩人早已達成默契「各過各的生活」，並以顧好自己與孩子為主要責任；至於離婚傳聞，A-Lin經紀人屢次回應：「沒有這件事。」

A-Lin在台東跨年晚會中的表現也為她再度圈粉。她與張惠妹、戴愛玲等歌手一起演出時展現幽默台風，多段即興台詞如「那魯ONE、那魯TWO、那魯7-11」在社群媒體瘋傳，讓她近來人氣再度升溫。據悉，她預計今年進行巡迴演唱會並有意挑戰台北大巨蛋演出，但因場地檔期滿，最快可能在明年初才有機會實現。

婚姻現狀方面，媒體指出，黃甘霖因工作緣故長居台南，如今擔任台鋼雄鷹的外野與跑壘教練，主要負責傳承其「盜壘王」經驗，並強化球隊守備與戰術；而A-Lin因演藝工作重心多在台北及大陸，夫妻長期各自忙於事業，聚少離多。兩人雖鮮少公開同框，但依據友人與經紀人說法，婚姻並未破裂。

回顧早年婚姻狀況，A-Lin與黃甘霖於2007年結婚，當時A-Lin尚在事業起步階段，而黃甘霖已是中職知名球員，婚姻被外界視為「男強女弱」。隨著A-Lin事業逐漸攀升，成為華語樂壇一線女歌手，兩人在公眾形象上的角色也隨之轉變，但始終維持家庭關係穩定。

對於婚變傳聞，A-Lin曾在公開場合回應表示夫妻之間的情感不必樣樣公開表達，「家人就包括了，愛你在心裡難開口」。她曾強調，夫妻不常被拍到同框並不代表有問題，而是專注於各自的生活與孩子的成長。

