A-Lin婚變風波後節目痛哭！哽咽：抱歉曾那麼愛你

金曲歌后A-Lin近日再度成為話題焦點，先是被週刊點名與結婚19年、年長8歲的球星老公黃甘霖婚姻狀況生變，引發外界關注，隨後她在節目中的一段深情演唱，更意外被網友解讀為情緒投射。A-Lin日前登上中國綜藝，與林宥嘉合唱順子的經典歌曲《I’m Sorry》，演出時情緒潰堤、數度哽咽，事後更坦言「真的哭了很多次」，相關片段曝光後，在網路上掀起熱烈討論。





A-Lin婚變傳聞後節目「唱到潰堤」！哽咽落淚「抱歉曾那麼愛你」畫面網瘋傳

A-Lin與林宥嘉合唱《I’m Sorry》，情感層層堆疊，唱出遺憾與釋懷，讓她在準備舞台時多次落淚。（圖／翻攝自臉書＠A-Lin）

A-Lin在節目中與林宥嘉攜手詮釋《I’m Sorry》，兩人以層次分明的唱腔，細膩唱出歌曲中關於遺憾、歉意與釋懷的情感，讓現場觀眾深受感動。A-Lin受訪時也不諱言，這首歌讓她想起許多過往的感情經歷，「這首歌其實有一種對於過去的感受，你知道愛情嘛，總會有難過的時候。」她坦言，在準備這次舞台的過程中，確實哭了不少次，並非刻意，而是自然流露。

A-Lin婚變傳聞後節目「唱到潰堤」！哽咽落淚「抱歉曾那麼愛你」畫面網瘋傳

主持人爆料A-Lin在首次聽到Demo就淚崩，她也坦言那是一種釋懷與道歉的心情。（圖／翻攝自微博）

主持人也在節目中透露，A-Lin早在搭飛機、第一次聽到歌曲Demo時，就忍不住落淚。對此，A-Lin大方承認，當下的感受是一種釋懷與放下，「好像在跟對方說抱歉，我曾經那麼愛你」她也特別提到，林宥嘉的加入讓歌曲情緒更加濃厚，「他的聲音會讓感傷情緒更濃烈，我相信大家聽到應該也會跟我一樣，很難過、很痛。」兩人的合唱被不少網友形容為「神仙組合」，也成為節目中討論度極高的橋段之一。

A-Lin婚變傳聞後節目「唱到潰堤」！哽咽落淚「抱歉曾那麼愛你」畫面網瘋傳

A-Lin在社群寫下心情，引發粉絲熱議並被解讀與婚變傳聞呼應。（圖／翻攝自微博）

節目播出後，A-Lin也在社群轉發演出影片，並有感而發寫下「我想有的時候，說一聲I’m sorry比我愛你有用。」短短一句話，再度引發粉絲無限聯想，與先前的婚變傳聞形成微妙呼應。事實上，先前《鏡週刊》曾報導A-Lin與黃甘霖婚姻轉淡，並引述友人說法指出夫妻各自過生活，不過A-Lin的經紀人已出面強調「沒有這件事」。

