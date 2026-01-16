A-Lin幕後軍師打造虛擬女團 挾5000萬點擊出道

「極深空計畫」與環球音樂集團台灣董事總經理謝定原。環球音樂提供



環球音樂與VTuber娛樂內容品牌「春魚創意（Springfish Studio）」戰略聯盟推出虛擬女團「極深空計畫」，並發行首張原創專輯，專輯集結多位知名音樂人共同參與製作，包括為蕭亞軒打造〈L.O.V.E〉的陳宏宇、為A-Lin製作情歌的游政豪，以及《聲林之王》新生代創作歌手李佳歡，4位團員也親自參與部分詞曲創作，她們希望能向粉絲傳達「在浩瀚宇宙中能相遇，是一件多麼幸運的事」。

「極深空計畫」由厄倫蒂兒、涅默、埃穆亞與熙歌組成，自2022年於YouTube 初配信以來，憑藉療癒細膩且渾厚的唱功迅速累積人氣，全員頻道皆突破10萬訂閱，累積觀看次數超過5000萬次，成為台灣成長速度最快的VTuber團體之一，她們也曾擔任中華奧運代表隊虛擬大使、與天文館共同直播天象現象、登上桃園鐵玫瑰音樂節實體舞台。

「極深空計畫」感性表示：「曾經的我們只能在宇宙流浪、獨自歌唱，沒想到有1天真的能唱著屬於自己的歌曲，站上夢想的舞台。謝謝一路上一直陪伴著我們的每1位粉絲，是湯圓碗們以及宇宙中的所有聽眾讓我們相信，我們可以是不被傳統定義的歌者，只要勇敢邁出步伐，也能在浩瀚宇宙裡發出自己的光。」

環球音樂台灣董事總經理謝定原歡迎「極深空計畫」加入、成為環球音樂在台灣推出的首組虛擬偶像女團，他表示：「這不只是1次音樂合作，更彰顯我們對全球指標性藝術的長期投資，共同致力於華語虛擬音樂的開始。期待與長期合作夥伴的春魚創意，攜手從音樂創作、藝人培育到跨媒體演出，一起將華語虛擬偶像推向更寬廣的全球舞台。」

