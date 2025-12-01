A-Lin愛徒被嫌不夠 琟娜VERNA錄音室中二病爆發

「天生歌姬」A-Lin愛徒琟娜VERNA1日推出全新舞曲〈Okashii 奇怪欸〉。（谷優娛樂提供）

「天生歌姬」A-Lin愛徒琟娜VERNA1日推出全新舞曲〈Okashii 奇怪欸〉，有趣的是她在錄音時，竟被探班的A-Lin問：「為什麼你不再唱得欠揍一點？」這句話當場點燃她的中二魂，「原來要極致，中二就中二到底！」於是她立刻調整唱法，把情緒全面放大，甚至在腦中瘋狂模擬「什麼聲音會讓人想打人」。

為了符合歌曲意境，她透露那陣子彷彿在逼自己進入另一個人格，「要壞、要欠揍、要怪就一次到位。」經過重重突破，她終於錄出最符合〈Okashii〉的「欠揍能量」。

廣告 廣告

歌曲舞蹈也由VERNA親自編舞，她自創蹲著跳舞，一邊蹲一邊送愛心，原本被認為女生不適合的動作，被她直接翻盤成全曲亮點。VERNA 用一句話解鎖這首歌的世界觀：「戴上我的微辣濾鏡，看清宇宙級白眼後的瘋狂世界。」

更多中時新聞網報導

孫淑媚驚陳意涵拿除霉鹽沾牛排吃

林志玲被3歲兒喊「媽媽卡哇伊」

天空創意節 互動裝置感受當下