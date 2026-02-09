A-Lin成都秀美腿逗歌迷嚷「要加錢」

天生歌姬A-Lin帶著全新巡演「歌跡Journey」6日起一連3天強勢登陸成都，共吸近4萬粉絲應援。幽默的A-Lin再度金句連發，稱有粉絲在網上抱怨服裝設計會擋住視線，她撩起裙擺霸氣對著舞台右側觀眾笑喊：「我告訴你們，我的美腿在這邊，你們要加錢吧！」逗樂全場。

A-Lin接著又抬頭調侃2、3樓觀眾視野更好，能從上方看到服裝「空心」的角度，搞笑補一句：「你們要加更多錢，因為有長輩的部分。」不過她也立刻補充早已做好「安全測試」，雖然角度不同，但絕對不會走光，幽默又貼心。

演出過程中，A-Lin不斷向觀眾揮手示意，她也在台上感性提及，10日正是《失戀無罪》專輯發行滿20年的日子，感謝粉絲多年不離不棄。感性的她甚至忍不住哽咽，「真的很感謝老天爺給我這副嗓子，讓我有宣洩的出口；也感謝老天爺賞給你們有這麼會聽的耳朵。」讓全場粉絲相當感動。而好友賈靜雯也驚喜現身台下應援，兩位女神的同場也引爆話題。