A-Lin成都金句連發！「坐右邊看腿要加錢」 還加碼雙后合體

「天生歌姬 」A‑Lin 攜最新巡演《歌 跡Journey》唱進成都。（圖／众悅娛樂提供）





「天生歌姬 」A‑Lin 攜最新巡演《歌 跡Journey》震撼唱進成都，6日起於五糧液文化體育中心綜合體育館連唱3場，征服近4萬成都粉絲！場場完售、氣勢驚人。金曲歌后A-Lin此次巡演以「旅程、足跡與痕跡」為核心，將她出道 20 年來穿梭城市、為無數情感而歌的生命歷程，完整濃縮於舞台之上，陪伴歌迷細數那些為愛、為人生留下的每一道痕跡。

「天生歌姬」A‑Lin巡演，賈靜雯驚喜現身觀賞力挺。（圖／众悅娛樂提供）

「天生歌姬」A‑Lin巡演，賈靜雯驚喜現身觀賞力挺。（圖／众悅娛樂提供）

昨（8）日迎來第三場演出，現場星光再添亮點，影后賈靜雯驚喜現身觀賞力挺，雙后相見歡、互動熱絡，也為成都站增添話題焦點，而A-Lin也感性提及明（10日）就是她首張專輯《失戀無罪》發行日，2006年距今剛好滿20年，她感謝粉絲不離不棄支持，昨第三場安可前加唱《今晚你想念的人是不是我》之外，她更再度返場二度安可加唱《分手是需要練習的》和《忘記擁抱》，以答謝樂迷們最大的支持。

「天生歌姬」A‑Lin最新巡演《歌 跡Journey》各站門票全數售罄。（圖／众悅娛樂提供）

「天生歌姬」A‑Lin最新巡演《歌 跡Journey》各站門票全數售罄。（圖／众悅娛樂提供）

A-Lin《歌 跡Journey》1月自佛山啟航，巡迴無錫、成都、廈門、上海等多座城市，各站門票全數售罄，4月更將唱進華人指標性場館香港紅磡體育館，台北也在巡演城市當中。而成都站現場，A-Lin 以一貫被歌迷封為「CD 級」的唱功穩定輸出，萬人齊聲合唱的震撼場面成為最動人的風景。她在台上也不改幽默本色，感性向全場提問：「你們到底是來聽我唱歌的？還是來整理自己的人生？」這句「靈魂拷問」瞬間引發強烈共鳴，在社群平台掀起熱烈討論。

為了呈現20年音樂歷程，製作團隊斥資打造「時光長廊」舞台概念，以動態光影串聯 A-Lin 的經典作品，讓觀眾彷彿在歌曲之間來回穿梭不同人生章節。演唱會中更加入驚喜感十足的「歌單盲盒」橋段，在 Encore 時隨機抽出冷門神曲，讓每一場演出都成為無法複製的專屬記憶；同時引進頂級音響系統，確保樂迷能完整捕捉她兼具爆發力與細膩層次的聲音表現。

「天生歌姬」A‑Lin巡演《歌 跡Journey》舞台造型成焦點。（圖／众悅娛樂提供）

「天生歌姬」A‑Lin巡演《歌 跡Journey》舞台造型成焦點。（圖／众悅娛樂提供）

舞台造型同樣成為全場焦點之一，A-Lin 此次巡演集結多套重量級高訂戰袍，從新世代前衛高訂代表 WINDOWSEN，到高級訂製殿堂 Schiaparelli、以及中國新銳品牌 White Abyss 與英國設計師 STEVE O SMITH，四套造型風格各異，卻同樣指向「聲音的延伸」，讓服裝不只是視覺亮點，更成為舞台敘事的一部分！

除了舞台規模與服裝話題，A-Lin 與歌迷之間「又哭又笑」的真實互動，更成為成都站最令人難忘的段落。演出過程中，她幾乎整場不斷向觀眾揮手示意，只要在視線所及之處看到歌迷回應，她都努力一一打招呼，彷彿想讓每一位粉絲知道：「不管多遠，我都有看到你。」而當她在台上看見不少歌迷因歌曲情緒潰堤、哭得稀裡嘩啦時，自己也往往忍不住紅了眼眶，甚至一度淚崩，卻又在下一秒用玩笑與即時互動把氣氛拉回來，讓全場在眼淚與笑聲之間來回切換。

由於邊唱邊留意台下每一個細節，她也意外捕捉到有歌迷想要提前離場的畫面。A-Lin 當場笑著在台上點名，打趣詢問對方是不是想要錯開人潮，還即興 cue 導播用聚光燈照過去，讓被點到名的歌迷又害羞又好笑，全場瞬間爆出笑聲，成為成都站「又哭又笑」互動中最經典的一幕。

「天生歌姬 」A‑Lin 攜最新巡演《歌 跡Journey》唱進成都。（圖／众悅娛樂提供）

「天生歌姬 」A‑Lin 攜最新巡演《歌 跡Journey》唱進成都。（圖／众悅娛樂提供）

向來幽默的她隨後更是金句連發，自爆會親自查看社群平台上的粉絲留言，甚至注意到有人抱怨服裝設計擋住視線，索性現場回應。她霸氣撩起裙擺，對著舞台右側觀眾笑喊：「我告訴你們，我的美腿在這邊，你們要加錢吧！」接著又抬頭調侃二、三樓觀眾視野更好，能從上方看到服裝「空心」的角度，搞笑補一句：「你們要加更多錢，因為有長輩的部分。」她也立刻補充早已完成「安全測試」，雖然角度不同，但絕對不會走光，幽默之餘也貼心顧及每一區歌迷。

演唱會中途，她還隨機點名一位情緒激動的大哥粉絲，詢問對方從何時開始喜歡自己。對方自信回答「第一張專輯」，卻被 A-Lin 當場抓包算數：「那時候你大概才四、五歲吧？哇，你長得也蠻早熟的！」全場笑聲瞬間炸開。當大哥點歌想聽〈大大的擁抱〉時，她又笑著吐槽：「不好意思，〈大大的擁抱〉是另外一張專輯！」隨後乾脆清唱第一張專輯中的〈四季〉，替歌迷「補課」，也帶著全場一起回到最初。

看到台下不少歌迷落淚，A-Lin 自己也紅了眼眶。（圖／众悅娛樂提供）

看到台下不少歌迷落淚，A-Lin 自己也紅了眼眶。（圖／众悅娛樂提供）

在笑聲過後，情緒再次回到最柔軟的地方。看到台下不少歌迷落淚，A-Lin 自己也紅了眼眶，哽咽說道：「真的很感謝老天爺給我這副嗓子，讓我有宣洩的出口；也感謝老天爺賞給你們有這麼會聽的耳朵。」她感性形容，這樣又哭又笑的互動，正是歌者與歌迷之間最真實的能量交換，「謝謝你們也成就了我，讓我一路唱了二十年。」

A-Lin 也數度在台上向歌迷告白，直言成都站對她而言是一個重要里程碑，「這麼多巡迴下來，成都這次一口氣連唱三場、而且場場爆滿，真的讓我很感動。」最後她深情說道：「因為有你們，讓我真的覺得我自己很棒，愛你們！」為《歌 跡 Journey》成都站畫下最有笑、有淚、也最真誠的句點。



