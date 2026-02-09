A‑Lin成都開唱吸4萬歌迷朝聖 霸氣撩裙擺秀美腿

A‑Lin最新巡演《歌 跡Journey》在成都五糧液文化體育中心綜合體育館連3場。（众悅娛樂提供）

A‑Lin最新巡演《歌 跡Journey》於6日起在成都五糧液文化體育中心綜合體育館連唱3場，征服近4萬歌迷，昨(8)日迎來第三場，影后賈靜雯驚喜現身力挺，雙后相見歡互動熱絡，成了成都站話題。A-Lin感性提及，明(10)日就是她首張專輯《失戀無罪》發行日，2006年至今剛好滿20週年，她感謝粉絲這一路來不離不棄的支持。

A‑Lin靠歌聲征服成都近4萬歌迷。（众悅娛樂提供）

《歌 跡Journey》1月從佛山起跑，巡迴無錫、成都、廈門及上海等多座城市，各站門票全數售罄，4月更將唱進香港紅磡體育館，台北也在巡演城市當中。而成都站現場，A-Lin唱功了得，萬人齊聲合唱的震撼場面成為最動人的風景，她在台上幽默問：「你們到底是來聽我唱歌的？還是來整理自己的人生？」這句「靈魂拷問」瞬間引發強烈共鳴，在社群平台掀起熱烈討論。

A‑Lin邊唱邊留意台下每個細節，意外捕捉到有歌迷要提前離場，她當場在台上點名，打趣問對方是不是想要錯開人潮，還即興cue導播用聚光燈照過去，讓被點到名的歌迷又害羞又好笑，全場瞬間爆出笑聲，成為成都站「又哭又笑」互動中最經典的一幕。

A-Lin此次巡演，集結多套重量級高訂戰袍。（众悅娛樂提供）

向來幽默的她自爆會親自查看社群平台上的粉絲留言，甚至注意到有人抱怨服裝設計擋住視線，索性現場回應，她霸氣撩起裙擺，對著舞台右側觀眾笑喊：「我告訴你們，我的美腿在這邊，你們要加錢吧！」接著又抬頭調侃2、3樓觀眾視野更好，能從上方看到服裝「空心」的角度，搞笑補一句：「你們要加更多錢，因為有長輩的部分。」她也立刻補充早已完成「安全測試」，雖然角度不同，但絕對不會走光。

在笑聲過後，看到台下不少歌迷落淚，A-Lin也紅了眼眶哽咽說：「真的很感謝老天爺給我這副嗓子，讓我有宣洩的出口；也感謝老天爺賞給你們有這麼會聽的耳朵。」她感性形容，這樣又哭又笑的互動，正是歌者與歌迷之間最真實的能量交換，「謝謝你們也成就了我，讓我一路唱了20年。」

影后賈靜雯驚喜現身力挺，雙后相見歡互動熱絡。（众悅娛樂提供）

