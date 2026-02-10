A-Lin成都開唱嗨喊2福利：要加錢！中空戰袍成焦點
金曲歌后A-Lin（黃麗玲）2026世界巡迴演唱會，6日晚間在成都盛大開唱，一連展開三天與當地歌迷相見歡。首場演出一登場便掀起全場尖叫，從前奏響起到安可段落，歡呼聲幾乎沒有停過。A-Lin 不僅以穩定且爆發力十足的唱功征服全場，也延續她一貫幽默、親民的互動風格，讓現場氣氛一下感動一下歡笑。
A-Lin 換上巡演專屬訂製黑色長禮服，空心剪裁與高衩設計隨舞台與視角變化呈現不同驚喜，她也笑認會偷看網友對造型的留言。（圖／翻攝自微博）
A-Lin在演唱會中特別換上為巡演量身打造的「訂製戰袍」，一襲黑色無袖長禮服成為全場焦點。服裝上半身採特殊空心剪裁，肩線延伸出立體扇形輪廓，搭配側開高衩設計，在燈光與舞台走位變化下，從不同座位望去呈現出截然不同的視覺效果。A-Lin也笑說自己其實會偷看網友對造型的留言，過去曾有人反映「視線被影響」。
A-Lin 直接在台上「親自示範」造型亮點，霸氣撩裙秀美腿、笑談服裝的空心剪裁，一番幽默發言逗的全場笑聲不斷。（圖／翻攝自微博）
對此，A-Lin乾脆在舞台上親自示範，只見她先霸氣撩起裙襬，對著右側觀眾笑喊「我的美腿這邊，你們要加錢吧」隨後又轉向2、3樓觀眾，指著服裝的空心剪裁的地方「樓上的朋友們你們更好，這邊是『空心』的，你們看到的角度又跟他們不一樣，你們要加更多錢！因為有『長輩』的部分」一番話逗的全場笑聲不斷。她也不忘強調，服裝在設計時早已做好安全措施，舞台效果十足，但完全不用擔心走光問題。
A-Lin在演唱會後段提到《失戀無罪》即將滿20週年，回顧音樂陪伴人生的點滴，語帶哽咽向歌迷致謝，全場隨即以掌聲與大合唱回。（圖／翻攝自微博）
除了笑料連發，A-Lin 也在演唱會後段展現感性一面。她在台上提到，2月10日將迎來成名曲《失戀無罪》發行滿20週年，回想這首歌陪伴自己走過的重要人生階段，忍不住語帶哽咽。她感性地說「真的很感謝老天爺給我這副嗓子，讓我有宣洩的出口；也感謝老天爺賞給你們有這麼會聽的耳朵」話音一落，全場歌迷以熱烈掌聲回應，並跟著旋律大合唱。
