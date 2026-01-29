A-Lin成電影彩蛋！看《陽光女子合唱團》哭點超怪？導演也吃驚





《陽光女子合唱團》在台灣衝破上億電影票房，刷新台灣近10年影史單日最高票房紀錄，這股陽光熱潮，甚至席捲海外馬來西亞上映後開出單日冠軍好評，尤其廣大影迷難擋「感動淚水」伴隨哭笑交織的細膩情節越伏，就連演唱電影主題曲的A-Lin，也忍不住跟上這波「淚腺失守派」，許多幕後彩蛋同樣成為影迷瘋追看點。

A-Lin在YouTuber吉米哥的YT頻道透露觀看《陽光女子合唱團》的心得，也和大家一樣哭成淚人兒，但讓人意外的是，她的首波哭點，竟是落在「開場苗可麗（飾獄警上司）」出現的時候，A-Lin分享自己還為此感到很生氣：「因為人家（牢犯）還在慶生，怎麼那麼壞，我就哭了」，讓導演林孝謙聽了驚呼：「（電影）才開始5分鐘欸」！



──請注意！這是防雷線──

A-Lin與眾不同的怪怪哭點，令林孝謙詫異，許多影迷也刷一片感動哭點留言：「我也是慶生那裡撕照片就哭了」、「早產兒要住保溫箱，直接紅眼眶」、「開場生小孩我就哭了」、「合唱團演出到一半，小朋友唱歌上台很催淚」。

A-Lin同時分享關於〈幸福在歌唱〉電影主題曲的幕後故事。電影裡由獄友主角們所組成的陽光女子合唱團（陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、何曼希），在登台合唱〈幸福在歌唱〉這首歌時，別具意義，因為每個人分到的歌詞，其實代表著角色各自的人生寫照，尤其A-Lin同時擁有女兒與母親雙重身份，這些都感染了她在演唱時，更加有感而發，將濃烈情緒唱進歌曲當中。

林孝謙欽點A-Lin演唱《陽光女子合唱團》電影主題曲〈幸福在歌唱〉，一度攻占各大串流平台排行榜。圖片來源：KKBOX、FB@林孝謙

A-Lin演唱主題曲「原因曝光」

林孝謙導演透露，編劇前期已經有著以〈幸福在歌唱〉這首歌曲為核心，貫串故事的想法，包括陳意涵飾演攜女入監的犯人角色，在獄中彈奏小鋼琴響起的旋律，以及片尾陳意涵女兒長大後，無意間發現自己真實身世，在台上表演自彈自唱時，同樣演唱這首歌。

林孝謙導演希望演唱〈幸福在歌唱〉的女聲，能以「敘事者角色」詮釋，思考了一陣子，最後覺得A-Lin聲線溫暖舒服不張揚，就像一張溫暖的網，可以擁抱接住每個人，讚賞她的歌聲，可以「給予觀眾致命一擊」，讓A-Lin忍不住回讚林孝謙「不愧是寫詞人」！

林孝謙導演後來透過臉書粉專表示，對於YouTuber吉米哥此次訪問充滿感謝，謝謝他細膩用心介紹歌詞，讓文字得以被真正理解與賦予生命：「不只是一次宣傳，更是一段充滿溫度與意義的交流」。

A-Lin在YouTuber吉米哥的YT頻道分享《陽光女子合唱團》觀看心得，「哭點特別」連導演林孝謙也感到驚訝。圖片來源：FB@林孝謙

A-Lin原住民名字藏片名梗？

《陽光女子合唱團》電影主題曲〈幸福在歌唱〉由林孝謙導演創作歌詞，A-Lin則成為林孝謙導演欽點演唱的人選，這首歌在電影上映後，迅速攀升各大音樂串流平台排行榜。A-Lin曾說，自己在錄音完成後，才有機會看電影：「我當時都還不知道，導演會把這首歌放在電影的哪個位置，沒想到這首歌串連整部電影的情節」、「導演很用心，電影很感人，〈幸福在歌唱〉是首很溫暖的歌，一種遺憾中選擇成全，充滿了無私的愛」。

林孝謙也曾分享，A-Lin在錄音室裡演唱最後一句歌詞「愛是道永恆的光，守護在你的身旁」時，讓他深有所感：「這首歌找到了它真正的樣子」，且透過臉書粉專透露，A-Lin原住民的名字，其實也呼應了電影的彩蛋：「A-Lin（阿美族）族名藏著「太陽」的美好寓意，她是太陽的女兒，因此冥冥之中，她早已是陽光女子合唱團的一員」。

「A-Lin」藝名源自媽媽

A-Lin昔日證實，自己的藝名「A-Lin」源自媽媽給她的小名「阿玲（黃麗玲）」，唱片公司因為覺得親切又好記，所以改成較有記憶點的A-Lin，破除網友揣測可能是「阿妹（張惠妹）」+「Jolin（蔡依林）」組合的說法，且對有此臆測的粉絲，表示感謝抬愛。

A-Lin再度唱出破億電影神曲

如今走出獨特風格的A-Lin，繼先前在林孝謙破億經典電影《比悲傷更悲傷的故事》唱出主題曲〈有一種悲傷〉深情遺憾，此次又在林孝謙執導的《陽光女子合唱團》，詮釋〈幸福在歌唱〉溫暖情懷，再度讓電影OST（Original Soundtrack）成破億神曲，打中影迷歌迷同時，A-Lin也成為《陽光女子合唱團》暖心關鍵電影彩蛋。

