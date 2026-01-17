A-Lin才爆19年婚變！唱失戀情歌淚崩道歉：曾那麼愛你

A-Lin近年來頻被傳婚變。（圖／翻攝自A-Lin IG）





金曲歌后A-Lin和球星老公黃甘霖結婚19年，夫妻倆近年鮮少公開露面，日前更遭週刊爆料婚變，婚姻狀況備受外界關注，近日她和林宥嘉登上陸綜《聲生不息·華流季》，一同合唱順子經典歌曲〈I'm Sorry〉，事後A-Lin更在社群轉發片段寫下：「我想有的時候，說一聲I'm sorry比我愛你有用。」

A-Lin近日和林宥嘉在陸綜合唱經典感傷情歌〈I'm Sorry〉，過程中A-Lin一度唱到流淚，她坦言在籌備過程中已淚崩數次，「就是那種I’m sorry，我很釋懷的再跟你說抱歉，我曾經愛你。」她也誇讚林宥嘉獨特嗓音，讓她完全沉浸在感傷的情緒中，久久無法自拔。

A-Lin沉浸在歌曲感傷情緒中。（圖／翻攝自YouTube @芒果TV）

A-Lin在演唱結束後頻頻拭淚，主持人也透露，她在飛機上聽到歌曲Demo時就已落淚，A-Lin坦言，在唱這首歌時聯想到過去的感情經驗，「這首歌其實有一種對於過去的感受，你知道愛情嘛，總會有難過的時候」，尤其兩個人在合唱時彷彿像真正在對話般，感觸更為深刻。

事實上，先前《鏡週刊》報導，A-Lin與老公黃甘霖近年婚變頻傳，黃甘霖台南友人更透露其實他們早就各過各的生活，彼此說好了「顧好自己和小孩就好。」雖然雙方沒有離婚，但也久未看到夫妻倆公開露面，而對於外界的婚變猜測，A-Lin經紀人則強調「沒有這件事」。



