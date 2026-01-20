A-Lin才遭傳婚變！認聽了這首歌有感觸 「一聲I'm sorry比我愛你有用」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

歌手A-Lin近年來鮮少與大8歲的球星老公黃甘霖同框，先前還被周刊爆出疑似婚變，但當時A-Lin經紀人回應表示，兩人沒有離婚。而近日A-Lin登上中國綜藝節目《聲生不息·華流季》與林宥嘉合作演唱歌曲〈I'm Sorry〉，在幕後上訪時她坦言，自己被深深觸動。

A-Lin近年來鮮少與大8歲的球星老公黃甘霖同框，因此被傳出婚變。（圖／翻攝自A-Lin IG）

A-Lin表示，自己在演唱時就聯想到過去的情感經歷，「這首歌其實有一種對於過去的感受，你知道愛情嘛，總會有難過的時候。」接著主持人爆料，A-Lin在飛機上聽到歌曲DEMO就一經忍不住落淚，對此，她本人也坦言，在準備舞台的時候哭了不少次，「就是那種很釋懷的感覺，好像在跟對方說抱歉，我曾經那麼愛你。」而在事後，A-Lin在微博轉發節目舞台影片時有感而發寫下：「我想有的時候，說一聲I'm sorry比我愛你有用。」再度掀起討論。

其實A-Lin與老公黃甘霖婚變傳了許多年，自5年前黃甘霖疑似缺席A-Lin演唱會，到2年前A-Lin拿下金曲歌后，發表得獎感言沒有提到老公一事，都引發了討論。而事後A-Lin解釋：「有啦，家人包括。」表示老公算在家人內一起感謝。而日前《鏡週刊》報導指出，有自稱黃甘霖台南的朋友透露，A-Lin與黃甘霖早已各過各的生活，但兩人沒有離婚，只是比較少一起現身，A-Lin經紀人也回應：「沒有這件事。」





