A-Lin指定「唱得欠揍點」 點燃琟娜中二魂：極致到底！

【緯來新聞網】歌手琟娜VERNA先前與A-Lin推對唱曲〈糾結重啟〉，今（1日）再度發表全新舞曲〈Okashii 奇怪欸〉，琟娜VERNA透露，A-Lin姐特地到錄音室探班，聽了她錄的一些版本後，只淡淡地問了一句：「為什麼你不再唱得欠揍一點？」這句話當場點燃她的中二魂，「原來要極致，中二就中二到底！」於是她立刻調整唱法，把情緒全面放大，甚至在腦中瘋狂模擬「什麼聲音會讓人想打人」，她笑說，那陣子彷彿在逼自己進入另一個人格，「要壞、要欠揍、要怪就一次到位」，經過重重突破，她終於錄出最符合〈Okashii〉的「欠揍能量」。

琟娜發表全新舞曲〈Okashii 奇怪欸〉。（圖／谷優娛樂提供）

〈Okashii 奇怪欸〉製作人倪子岡和琟娜在聊天時，兩人聊到網路世代用「笑死」與「好好笑」來分年齡層的說法，VERNA 激動喊出一句：「挖靠，這笑死誰？」倪子岡立刻按下幾個和弦，她也立刻 Rap 回應，〈Okashii〉就在這瘋狂瞬間炸裂誕生，一首「身體想動、腦袋也跟著想動」的怪奇舞曲就這樣滾出來。



歌曲裡呈現大量會讓人翻白眼的日常荒謬：「理虧還要網路公審討拍」、「抱怨渣男卻捨不得離開」、「把網路資訊當真理結果被騙」、「想keep fit卻點大杯珍奶加波霸」，甚至連「女生不能蹲」也被她一句 Okashii 嗆到翻掉。這些情緒在奇特的聲響與節奏中被 3D 列印成舞曲，瞬間轉生成超現實異次元。

琟娜化身「微辣系異世界戰鬥女主角」。（圖／谷優娛樂提供）

為了呈現 琟娜天生自帶的動漫魂，製作人採樣三味線 （Shamisen）以及能樂呼聲（Kakegoe）的音色，融合嘻哈、電子、K-POP 與動漫音效，打造碎片化又迷人的 Hyper Pop 節奏，「就像永遠停不下來的 Okashii 思緒」。編舞部分更是全面失控式創意。VERNA 首度加入編舞團隊，把 JoJo 荒繆站姿、火影結印、鏈鋸人召喚手勢 逐一二創進舞曲裡。更狂的是，她自創蹲著跳舞，一邊蹲一邊送愛心。原本被認為女生不適合的動作，被她直接翻盤成全曲亮點。



此外，造型上琟娜化身「微辣系異世界戰鬥女主角」，賽博龐克冷感混搭二次元可愛風，大量發光材質與毛絨玩具反差組合，髮色從銀灰薄荷綠轉為咖啡可可紅，整體氛圍又辣又怪又迷人。最後，琟娜用一句話解鎖這首歌的世界觀：「戴上我的微辣濾鏡，看清宇宙級白眼後的瘋狂世界。」

