A-Lin撩裙擺大方秀美腿 喊話看「長輩」要加錢

天生歌姬A-Lin帶著全新巡演「歌 跡 Journey」強勢登陸成都，8日迎來成都站最終場，現場更是星光熠熠，金馬金鐘雙料影后賈靜雯驚喜現身台下，為好姐妹 A-Lin應援，兩位女神的熱絡互動瞬間成為全場焦點。

出道20年的A-Lin 這次以「旅程、足跡與痕跡」為主題，耗資打造「時光長廊」舞台。她一開嗓便展現被歌迷封為「行走 CD」的零瑕疵唱功，帶領萬人齊聲合唱。感性之餘，A-Lin 也不忘幽默本色，突如其來對台下投下「靈魂拷問」：「你們到底是來聽我唱歌的？還是來整理自己的人生？」惹得歌迷又哭又笑，直呼歌后真的太懂粉絲心聲。

A-Lin帶著全新巡演「歌 跡 Journey」在成都開唱。（众悅娛樂提供）

這次巡演的造型也是一大看點，A-Lin 換上多套國際高訂品牌戰袍，其中一套由 Schiaparelli 巴黎工坊耗時 800 小時手工打造，完美襯托她的舞台統治力。有趣的是，有粉絲在社群抱怨服裝遮擋視線，A-Lin竟現場「霸氣回應」，直接撩起裙擺大秀美腿笑喊：「我的美腿在這邊，你們要加錢吧！」甚至調侃樓上觀眾視野更好，「能看到長輩（胸口）的部分，要加更多錢！」搞笑的對話讓氣氛嗨到最高點。

現場互動驚喜不斷，A-Lin隨機點名一位自稱從第一張專輯就開始支持的大哥粉絲，沒想到掐指一算對方當時才4歲，當場吐槽：「哇，你長得也蠻早熟的！」隨後更抓包對方點錯專輯歌曲，乾脆直接清唱經典曲〈四季〉為粉絲現場補課。

在歡笑與淚水交織中，A-Lin 感性致謝：「感謝老天給我這副嗓子，也感謝你們有這麼會聽的耳朵。」成都站三場爆滿的佳績為她的音樂里程碑再添一筆，接下來「歌 跡 Journey」將於 4 月唱進指標性場館香港紅磡體育館，讓更多歌迷感受這場充滿能量的音樂盛宴。

