A‑Lin撩裙要粉絲加錢 又哭又笑釣出賈靜雯

A‑Lin征服近4萬成都粉絲。众悅娛樂提供



A‑Lin日前在成都舉辦「歌 跡Journey」巡演，3場征服近4萬粉絲，前天（2╱8）賈靜雯也驚喜現身力挺，A‑Lin自爆會查看粉絲留言，發現有人抱怨服裝設計擋住視線，她當場撩起裙襬對著舞台右側的觀眾笑喊：「我告訴你們，我的美腿在這邊，你們要加錢吧！」接著又抬頭調侃2、3樓觀眾視野更好，能從上方看到服裝「空心」的角度，搞笑補1句：「你們要加更多錢，因為有長輩的部分。」

「歌 跡Journey」舞台造型也是全場焦點之一，A-Lin集結多套高訂戰袍，從新世代前衛的WINDOWSEN到Schiaparelli、中國新銳品牌White Abyss與英國設計師STEVE O SMITH，4套風格各異，卻同樣指向「聲音的延伸」，成為舞台敘事的一部分。

A‑Lin（左）成都開唱，賈靜雯現身力挺。众悅娛樂提供

除了舞台規模與服裝話題，A-Lin與歌迷間「又哭又笑」的真實互動更成為成都站最難忘的段落，當她在台上看見不少歌迷因歌曲催淚，她也忍不住紅了眼眶，甚至一度淚崩，卻又在下1秒用玩笑與即時互動把氣氛拉回來，她也意外捕捉到有歌迷想要提前離場，當場在台上詢問對方是不是想錯開人潮，還cue導播用聚光燈照過去，全場噴笑。

今是20年前首張專輯《失戀無罪》發行日，A-Lin感謝粉絲不離不棄，昨安可前加唱〈今晚你想念的人是不是我〉外，更再度返場二度安可唱〈分手是需要練習的〉和〈忘記擁抱〉，最後她感性地說：「因為有你們，讓我真的覺得我自己很棒，愛你們！」

