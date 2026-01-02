A-Lin改編〈那魯灣〉7-11爆紅 要縣長「正常發揮」金句一次看

【緯來新聞網】天后張惠妹這次擔任台東跨年晚會的總導演，帶領多位藝人於台東舉辦「2026台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」，全場活動透過YouTube直播進行，現場及線上觀眾總人數突破40萬，創下高流量紀錄。雖然晚會並無設定主持人，但阿妹、戴愛玲、A-Lin3人在台上毫無冷場，尤其是A-Lin在台上的「金句連發」更讓網友回味無窮。

A-Lin改編〈那魯灣〉7-11爆紅。（圖／台東縣政府提供）

台東跨年舞台上雖然沒有設定主持人，但A-Lin的幽默應對讓不少網友敲網要她開「脫口秀」，其中包括倒數前A-Lin就改編〈那魯灣〉，唱成：「那魯7-11」，另外A-Lin也在台上自爆初戀地點，甚至有網友列到Google Maps上，名字就叫「A-Lin第一次喝維士比的地方」、「A-Lin初戀的樹」。



而在施放跨年煙火前，A-Lin找到台東縣長致詞時還提醒對方：「縣長你好像只有幾秒啊！2分鐘，要正常發揮」，煙火施放後，A-Lin口誤：「讓我們把掌聲送給放鞭炮的朋友」，遭台上其他人糾正「是煙火啦！」，A-Lin毫無冷場且節奏感十足舞台魅力，讓不管是線上觀看直播的網友或是現場民眾都被逗樂，網友更是在Threads上形容台東跨年晚會「封神」，許願下次希望還是A-Lin現身跨年晚會。

